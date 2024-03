Algérie: Fête de la Victoire - Lancement et mise en service de projets de développement dans le Sud du pays

OUARGLA — La célébration du 62e anniversaire de la fête de la Victoire a été marquée, mardi dans les wilayas du Sud du pays, par des cérémonies de lancement et de mise en service de projets de développement et d'investissement visant à améliorer les conditions de vie et offrir plus de commodités aux citoyens.

Les autorités locales accompagnées des membres de la famille révolutionnaire et des représentants de la société civile ont entamé les activités commémoratives par des recueillements aux carrés des martyrs avec la levée des couleurs nationales, le dépôt de gerbes de fleurs aux pieds des stèles commémoratives et la récitation de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des Chouhada de la Glorieuse guerre de libération.

Dans la wilaya d'Ouargla, l'évènement a donné lieu à l'inauguration d'un supermarché au niveau de la commune d'Ain El-Beida (Est d'Ouargla). Ce nouvel espace commercial s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant à encourager l'investissement et les opérateurs économiques dans la région, a déclaré le directeur local du commerce et de la promotion des exportations, Laïd Rouabah.

A Tindouf, il a été procédé, à cette occasion, au lancement d'un projet de réhabilitation et de renforcement d'axes routiers au chef-lieu de la wilaya et l'inspection des équipements médicaux destinés à renforcer les services l'établissement hospitalier Si El-Haouès.

%

En outre, le coup d'envoi d'une opération de rénovation du réseau d'assainissement du quartier Ennasr (337 logements) et une autre de revêtement d'un stade de proximité au niveau du quartier Lofi-Tindouf en gazon artificiel.

L'évènement dans la wilaya de Djanet à l'extrême sud-est du pays, a été une opportunité pour donner le coup d'envoi d'une caravane culturelle de livres, au moment où la direction locale des moudjahidines et des ayants droits a, en coordination avec l'association "Machaâl El Kachaf", organisé diverses activités culturelles et commémoratives dont des pièces théâtrales et une conférence sur la lutte du peuple algérien pour arracher son indépendance.

A El-Méghaïer, les autorités locales ont procédé à la mise en service d'un réseau de gaz naturel au profit de 110 logements promotionnels aidés (LPA) dans la daïra de Djamaâ, et l'inauguration de deux salles de soins aux villages Zaoualia et Tamarna dans la commune de Sidi-Omrane.

Un réseau de gaz naturel a été mis en service au profit de 50 foyers au quartier El-Salama avant de donner le coup d'envoi des travaux de raccordement de 50 lots à bâtir dans la commune de Sidi Khelil au réseau d'électricité.

C'est le cas de la wilaya limitrophe de Touggourt, où le programme de célébration de cet évènement historique a été marqué par l'inauguration d'une salle de soins et un stade communal en plus du lancement de réalisation de 12 km de voiries au niveau des lotissements sociaux à Nezla.

Il a été, par ailleurs, procédé à la pose de la première pierre d'un projet de 266 unités de type LPA et le lancement des travaux de réhabilitation de voies dédoublées, la réalisation d'aménagement urbain et l'installation de l'éclairage public sur une distance de 6 km à Touggourt.

A Tamanrasset, des quotas d'aides à l'habitat rural ont été notifiés aux communes concernées et des titres de propriété ont été attribués aux bénéficiaires de 152 parcelles de terrain dans la localité d'Outoul (20 km nord de Tamanrasset) et 254 parcelles dans la commune d'Aïn Amguel.

Dans la wilaya d'El-Méniaâ, le coup d'envoi de réalisation d'un dédoublement de la route reliant la nouvelle ville à El-Méniaâ, l'aménagement urbain au quartier El-Ouadjda dans la commune de Hassi El-Guara, la pose de la première pierre de deux projets de réalisation d'une école coranique et une structure administrative au siège de la wilaya, ont été au programme de la célébration de la fête de la Victoire.

Le 62e anniversaire de la fête de la Victoire a été ainsi marqué, à In-Salah, par le lancement des travaux de réalisation d'une polyclinique au quartier Djoualil à Sahla Charkia et une installation similaire au quartier 5 juillet ainsi que la mise en service d'une salle de soins dans la localité de Ikstane et un bureau de poste à Foggaret Ezzaoua.

A Ghardaia, un musée communal de l'artisanat et une salle de soins de proximité ont été inaugurés à El Ateuf.

Il a été procédé également à l'inauguration d'une école coranique à El Ateuf avant de mettre en service un château d'eau surélevé de 1000 M3 réalisé dans la zone dite des sciences.

A Béchar, pas moins de 816 foyers situés dans des nouveaux lotissements à travers la commune de Kenadza, ont été raccordés au réseau d'électricité à l'occasion des festivités marquant la célébration du 62e anniversaire de la fête de la victoire.

L'évènement a été marqué aussi par la mise en exploitation d'un réseau d'alimentation en gaz naturel au profit de 281 foyers et des travaux d'aménagement urbain dans la même collectivité.