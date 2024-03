Sénégal: La productivité du capital reste élevée dans les entreprises commerciales et dans les Services

La productivité du capital mesure l'efficacité avec laquelle les entreprises utilisent le capital pour créer de la richesse (valeur ajoutée/ amortissements).

Les amortissements représentent les investissements de renouvellement ou le capital investi. La valeur ajoutée représente la production et s'apparente à un flux tout comme les amortissements.

En moyenne, sur la période 2018 et 2021, le Commerce avec 4,20% et les Services 2,97% , ont accumulé les niveaux de productivité du capital les plus élevés.

Comparés à ces deux premiers secteurs, les BTP et Annexes (1,92) et les Industries (1,62) ressortent avec un niveau d'efficacité du capital relativement plus faible.