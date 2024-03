Guinée: « Nous sommes vraiment déçus de la composition du nouveau gouvernement », fustige Aïssata Camara

Avant la nomination des nouveaux membres du gouvernement, le Premier ministre Bah Oury avait promit aux femmes qu'elles auront 30% de représentativité au sein du nouveau gouvernement. Ce mardi 19 mars 2024, la vice coordinatrice de la Maison des Associations et ONG de Guinée, Aïssata Camara s'est exprimé sur ladite promesse du Premier ministre.

Pour elle, il n'y a pas eu de cohérence dans ce qui a été dit par le nouveau locataire de la Primature lors de la célébration du 08 mars à Kindia.

Cette seconde responsable de la MAOG indique avoir souhaité que le Premier ministre allait au moins respecté les 30% promit.

"Je pense qu'il n'y a pas eu de cohérence dans ce qui a été dit par le Premier ministre. Le 08 mars lui même avait dit à Kindia que le prochain gouvernement sera composé de 30% des femmes, malheureusement, nous avons constaté que cela n'a pas été fait.

C'est une désolation pour nous. Nous aurions souhaité quand-même même si nous avions pas eu plus, au moins qu'il respecte les 30% qui a été dit.

La Guinée quand-même a participé à beaucoup d'activités, ratifié beaucoup de conventions faisant la promotion de la Femme" , affirme-t-elle.

Elle poursuit en martelant que plus les années passent, le nombre de représentativité des femmes au sein du gouvernement baisse.

"Nous pensions que plus les années passent, plus le nombre allait augmenter, mais malheureusement, nous sommes entrain de constater que plus les années passent, plus le nombre est entrain de redressé. Le Premier ministre si c'est lui qui a composé le gouvernement, il doit revenir sur sa décision, ne se reste que pour respecter ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, si on parle de Docteure Makalé, c'est parce que le Président a eu confiance à cette dame et elle a gérée le cadre de dialogue. Donc nous sommes vraiment déçu de la composition du nouveau gouvernement" , ajoute-t-elle.

À rappeler que ce nouveau gouvernement de Bah Oury compose seulement que 20% des femmes.