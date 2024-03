Congo-Kinshasa: Chaleurs intenses à Kinshasa - La population invitée à observer des mesures préventives

Il s'observe depuis quelques temps à Kinshasa une hausse de température inhabituelle allant jusqu'à atteindre des cimes inespérées.

Ce mois de mars est caractérisé particulièrement par des fortes chaleurs, les températures atteignant jusqu'à 33 ou 34 degrés C. Le pic de température a même atteint, le 12 mars, le seuil de 37,5 degrés. Un fait sans précédent. Le phénomène s'est consolidé ces derniers jours à Kinshasa, bouleversant les habitudes dans une ville déjà saturée par divers problèmes encore non résolus.

C'est dans ce contexte que le gouvernement s'est décidé de communiquer en donnant la bonne information aux Congolais quant aux causes de cette situation. À quoi est-elle due, mettant les Kinois mal à l'aise les obligeant à boire de l'eau assez régulièrement ? Il ressort du communiqué signé par le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Olen Obe Nzem Serge, que cela est la résultante de l'accumulation de tous les gaz carboniques liés à l'émission des gaz au niveau des échappements des véhicules. L'autre cause est la présence parmanente des différents déchets dans la ville, sans oublier les industries brassicoles qui, de leur part, ont augmenté le taux de gaz carbonique dans la ville de Kinshasa.

Le taux de concentration du gaz carbonique dans la ville a également des conséquences néfastes sur le niveau des températures. Le Dr Olen Obe Nzem évoque, par ailleurs, la diminution de l'absorption et de l'évaporation, mais aussi, des vents venus de l'Est avec toutes les particules volcaniques. Lorsqu'on ajoute la rareté des précipitations à ce décor quasi apocalyptique, on comprend dans quel pétrin se retrouvent aujourd'hui les Kinois soumis désormais à certaines restrictions pour se protéger contre les bouffées de chaleur. D'où la campagne de sensibilisation menée en haut lieu avec, à la clé, l'observance de quelques mesures préventives. Il s'agit notamment d'éviter d'être sous l'exposition directe du soleil, de rester dans des endroits frais et de boire beaucoup d'eau sans attendre la soif. Wait and see.