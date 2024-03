Afrique: Challenge App Afrique - Les 3 finalistes de l'édition 2024 invités à Abidjan

Les membres du jury du « Challenge App Afrique » ont sélectionné les trois finalistes de la quatrième édition parmi les 800 candidatures reçues.

Le concours vise cette année à favoriser le développement de solutions numériques au service des énergies vertes en Afrique. Ouvert à tous les jeunes entrepreneurs africains francophones, cette édition récompense les innovations numériques (sites internet, applications...) permettant d'améliorer l'accès aux énergies propres.

Les trois finalistes invités à la finale du Challenge App Afrique, le 3 avril prochain à l'Institut français de Côte d'Ivoire, à Abidjan, sont :

▶ Nycaise Zoungrana pour « Kingua » (Burkina Faso), une application facilitant l'utilisation des bornes de recharge électrique solaire au Burkina Faso en permettant aux utilisateurs de localiser et de vérifier la disponibilité en temps réel des bornes, tout en effectuant le paiement directement depuis l'application.

▶ Mounir Jamai pour « NR Counter » (Maroc), une plate-forme d'Energy Management System pour les smart grids (réseaux électriques « intelligents ») optimisant la production, le stockage et la consommation d'énergie, rendant l'énergie accessible en milieu rural africain.

▶ Divin Kouebatouka pour « Green box » (Congo). GreenBox™️ est une application de gestion agricole surveillant les produits entrant et sortant du système, offrant des alertes sur la qualité des produits et leur conservation, ainsi que des prévisions de prix en temps réel pour aider les agriculteurs à évaluer la valeur de leurs produits sur le marché.

%

Le nom du lauréat, qui se verra financer le développement de son projet à hauteur de 15 000 euros, sera dévoilé le 3 avril prochain lors de l'enregistrement en public de l'émission « C'est pas du vent » à Abidjan, présentée par Igor Strauss.

À travers ce concours, RFI et France 24 souhaitent encourager et soutenir l'innovation, en stimulant et en accompagnant les jeunes entrepreneurs africains.

Le jury de cette première sélection est composé de Anne-Cécile Bras, journaliste à RFI et présentatrice de l'émission « C'est pas du vent » ; Guillame Grallet, journaliste et présentateur de l'émission « Tech 24 » ; Jeanne Richard, journaliste pour « Questions d'environnement » ; Aphrodice Mutangana, directeur des partenariats chez Digital Africa ; Arona Diedhiou, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ; Olivia Hervy, Chief Ecosystem Officer chez Viva Technology ; Olivier Prentout, directeur marketing au sein d'Ayoba ; Phillipe Miquel, directeur général CFAO Infrastructure - secteur B2B ; Karim Sy, fondateur de l'association Jokkolabs ; et Armand Sofack, fondateur et CEO de Mobility Cloud.

Ce concours est porté par RFI et France 24, ainsi que ses partenaires CFAO, Digital Africa, IRD, Ayoba, Viva Technology, Club Abidjan Ville Durable, Digital Energy Facility (UE, AFD, ADEME). La huitième édition du Challenge App Afrique a pour objectif de récompenser les innovations numériques permettant d'améliorer l'énergie verte en Afrique.