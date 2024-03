Soudan: 'La guerre est une tentative d'asservissement de la population' - Conférence de la jeunesse soudanaise

Khartoum — Plus de 160 jeunes Soudanais, originaires du Soudan, du Sud-Soudan, de l'Ouganda, du Kenya, de l'Ethiopie, du Tchad et de l'Egypte, se sont réunis pour créer un réseau visant à trouver une solution définitive au conflit qui sévit actuellement au Soudan.

Fournir une aide humanitaire aux régions touchées, soutenir l'implication des jeunes dans les processus politiques civils et définir la voie de la justice transitionnelle sont les autres objectifs des membres du réseau de la jeunesse soudanaise, en plus de mettre fin à la guerre et d'établir une transformation civile démocratique au Soudan.

"Le réseau s'engagera, dans un premier temps, auprès de tous les acteurs nationaux et internationaux qui œuvrent pour mettre fin à la guerre au Soudan", déclare un membre participant qui souligne que le réseau se concentre sur les acteurs internes "parce que la recherche d'une solution externe et l'ignorance des voix internes entravent le processus de paix".

"Nous nous engagerons également auprès des organisations humanitaires et des jeunes dans des régions telles que le Djebel Marra, le Kordofan méridional et l'est du Soudan, qui sont contrôlées par des mouvements armés, afin de les impliquer dans nos efforts visant à mettre fin à la guerre". La conférence a également abordé la question de la rencontre avec les forces armées soudanaises (SAF) et les forces de soutien rapide (RSF). "Plus la guerre dure, plus la solution risque d'être compliquée", a-t-il déclaré.

Mohieldin Omar, conseiller de l'ambassadeur des États-Unis au Soudan, a fermement défendu l'idée de "faire entendre la voix des jeunes contre ceux qui ont commencé la guerre et veulent qu'elle continue". Il a déclaré aux participants que "toute initiative politique qui exclut les jeunes n'aurait aucune légitimité et ne recevrait pas le soutien des États-Unis".

Omar a réitéré l'engagement des États-Unis à soutenir les initiatives de paix, à rétablir une gouvernance civile démocratique au Soudan et à faciliter la distribution de l'aide humanitaire. Il a souligné que la nomination récente d'un envoyé spécial au Soudan était la preuve de cet engagement, ajoutant que l'envoyé "partira bientôt pour une tournée régionale afin de promouvoir les efforts de paix".

Le Soudan est confronté à deux options après la guerre : reconstruire sur de nouvelles bases ou ne pas avoir de Soudan", a déclaré un professeur d'université présent à la réunion. Cette guerre doit être un tournant", a-t-il poursuivi, "afin que nous puissions envisager nos problèmes sous des angles nouveaux et différents". Le professeur a conclu en affirmant que les jeunes sont les mieux placés pour mener à bien cette transformation. "L'organisation réussie de cette conférence, qui a rassemblé des jeunes Soudanais de différents horizons, doit être considérée comme un événement important dans l'histoire politique du Soudan et du monde.

La réunion de quatre jours s'est tenue à Entebbe, en Ouganda.

Le conflit a éclaté le 15 avril 2023 entre l'armée régulière (Sudan Armed Forces, SAF), dirigée par Abdelfattah Al-Burhan, et les Rapid Support Forces (RSF) dirigées par Mohammed Hamdan Dagalo (voir Fides 17/4/2023).