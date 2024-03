Gambie: L'avenir est numérique - Adopter les crypto-monnaies - Une voie vers la liberté financière ou une erreur ?

Une histoire gambienne

Badou, un entrepreneur gambien en herbe, ne connaît que trop bien la frustration des transferts d'argent traditionnels. Des frais élevés et des délais de traitement lents ont étouffé son activité, entravant sa capacité à payer ses fournisseurs à l'étranger.

Cependant, il découvre les crypto-monnaies. "Avec la cryptographie", explique Badou, "je peux envoyer de l'argent instantanément pour une fraction du coût. C'est une révolution pour mon entreprise. Il me suffit d'avoir s un smartphone et de me munir d'une pièce d'identité émise par le gouvernement local pour ouvrir un compte avec Binance en quelques minutes. Remarquable !". L'histoire de Badou reflète une vague croissante en Gambie, où les crypto-monnaies sont de plus en plus considérées comme une voie vers une indépendance financière.

Le contexte mondial

Le monde de la finance a connu un bouleversement sismique au cours de la dernière décennie, entraîné par l'essor rapide des crypto-monnaies. De l'Inde à l'Afrique du Sud, certains adoptent ces actifs numériques comme alternatives aux systèmes financiers traditionnels. Ce qui a commencé comme une nouveauté technologique s'est transformé en une industrie de plusieurs milliards de dollars qui remet en question les normes établies. Du Bitcoin à une vaste gamme d'autres crypto-monnaies, les investisseurs du monde entier les utilisent pour tout, depuis l'achat de logiciels jusqu'aux transactions immobilières, en s'aventurant aussi dans des territoires controversés.

L'étreinte de l'Afrique

L'Afrique est devenue un foyer d'adoption des crypto-monnaies, avec des pays comme le Nigeria, le Kenya, le Ghana et l'Afrique du Sud en tête. Selon ChainAnalysis , l'Afrique subsaharienne affiche un volume de transactions mensuel moyen supérieur à 117 milliards de dollars, ce qui témoigne de l'intérêt croissant de la région pour la finance décentralisée. Le Nigeria occupe actuellement la deuxième place du classement Global Crypto Adoption Index et est en tête de la région en termes de volume brut de transactions. Parmi les autres pays africains de haut rang, figurent le Kenya (21 e ), le Ghana (29 e ) et l'Afrique du Sud (31 e ).

En avril 2022, la République centrafricaine (RCA) a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, devenant ainsi le deuxième pays à le réaliser. Il est revenu sur cette décision un an plus tard, en raison des conditions économiques difficiles du pays, du scepticisme quant à ses motivations, de l'accès limité à la technologie et des promesses périphériques non tenues. Pendant ce temps, en Gambie, où l'infrastructure bancaire traditionnelle est confrontée à des limites, les crypto-monnaies offrent une nouvelle voie pour l'inclusion financière et l'innovation.

Le débat fait rage

Les partisans des crypto-monnaies les considèrent comme une force perturbatrice, arrachant le contrôle de la création et de la gestion monétaire aux institutions centralisées comme les banques centrales et Wall Street. Cependant, les critiques s'inquiètent de leur potentielle facilitation des activités criminelles, du soutien à des organisations illicites, de l'exacerbation des inégalités, de la volatilité des marchés et du coût environnemental de l'exploitation minière à forte consommation d'énergie. Ce débat en cours a abouti à une mosaïque de réglementations à travers le monde. Certaines juridictions accueillent favorablement les crypto-monnaies, tandis que d'autres imposent des interdictions ou des restrictions.

Comprendre les crypto-monnaies

Les cryptomonnaies tirent leur nom de la cryptographie, la science qui les sécurise. Ces pièces virtuelles sont généralement échangées sur des réseaux décentralisés à l'aide de portefeuilles numériques. Les transactions sont enregistrées sur des registres inviolables appelés blockchains. Bitcoin, lancé en 2009 par l'énigmatique Satoshi Nakamoto, est la crypto-monnaie la plus importante, avec une capitalisation boursière dépassant les 1 000 milliards de dollars américains. Parmi les autres acteurs notables figurent Ethereum, connu pour ses capacités innovantes de contrats intelligents. Les utilisateurs envoient des fonds entre portefeuilles numériques, les transactions étant enregistrées en blocs et vérifiées sur le réseau.

Même si les blockchains offrent un certain degré d'anonymat, les transactions peuvent toujours être retracées si l'identité du propriétaire du portefeuille est connue. Le minage de crypto-monnaie, crucial pour la validation des transactions, implique la résolution de problèmes mathématiques complexes, généralement via des mécanismes tels que la preuve de travail ( PoW ) ou la preuve de participation ( PoS ).

L'attrait de la crypto

Autrefois, phénomène de niche, les crypto-monnaies ont gagné en popularité et en valeur. Le prix du Bitcoin a grimpé en flèche pour atteindre un record de $73 000 US dans les échanges intrajournaliers (environ 5 millions de dalasis gambiens) en mars 2024, dépassant de loin son précédent taux. "Une fois que 70 000 dollars américains ont été dépassés, le prochain objectif naturel est de 100 000 dollars américains et, si l'histoire se répète nous pourrions voir Bitcoin tester la fourchette de 200 000 à 300 000 dollars américains tout au long de 2025, lorsque, comme nous l'avons vu dans le passé, une autre correction aura lieu. Ceci, espérons-le, conduira, à une hausse de prix comparée à celui d'aujourd'hui", Samir Kerbage, directeur des investissements chez Hashdex.

Du côté de l'offre, l'Éthiopie a exploité les opportunités présentées par les opérations d'extraction de cryptomonnaies et les centres de données, en les associant à des centrales électriques renouvelables pour répondre aux besoins en énergie et générer des revenus. En février 2024, Ethiopian Investment Holdings (EIH) a initialement annoncé qu'un protocole d'accord (MoU) pour un projet de 250 millions de dollars avait été signé avec une filiale du West Data Group, basé à Hong Kong.

Pourquoi Crypto?

L'attrait des cryptomonnaies réside dans leur nature décentralisée. Ils permettent des transactions rapides, anonymes et transfrontalières sans les obstacles associés aux opérations bancaires traditionnelles. Ils fonctionnent comme des outils d'investissement, offrant un potentiel de rendement élevé et agissant comme une protection contre l'inflation. De plus, ils détiennent une valeur particulière dans les pays à monnaie faible et ont stimulé la création de pièces stables, qui offrent des transferts de valeur plus stables.

Défis et réglementations

Les gouvernements sont confrontés aux défis posés par les cryptomonnaies, notamment leur utilisation à des fins criminelles, l'impact environnemental de l'exploitation minière, la volatilité des marchés et l'absence de cadres réglementaires solides. Les réponses réglementaires varient considérablement à travers le monde, certains pays adoptant les crypto-monnaies et d'autres imposant des restrictions ou des interdictions.

La clarté engendre la croissance

Cependant, des réglementations claires, en particulier dans des pays comme l'Afrique du Sud et le Kenya, ont favorisé l'activité et la croissance des cryptomonnaies. Les échanges locaux dans ces régions ont même dépassé les échanges internationaux en termes de croissance.

La Chine et la Russie se sont associées pour créer un système de paiement basé sur la technologie blockchain du bitcoin comme alternative aux systèmes existants libellés en dollars américains - un économiste respecté prévenant qu'il pourrait être « plus dangereux pour l'hégémonie américaine que les armes nucléaires ».

Possibilités gambiennes et perspectives

Les crypto-monnaies ont gagné du terrain en Afrique ces dernières années, bien que les niveaux d'adoption varient à travers le continent. L'intérêt croissant est évident parmi les particuliers, les entreprises, les investisseurs et les gouvernements, en particulier dans les régions ayant un accès limité aux infrastructures bancaires traditionnelles.

La finance numérique pourrait également être un moyen pour le gouvernement gambien d'atteindre ses objectifs ambitieux d'accès universel à l'électricité et d'inclusion financière formelle de 70 % des adultes d'ici 2025. Qui sait ? Cependant, ce qui est certain, c'est qu'un nombre croissant d'entrepreneurs gambiens comme Badou considèrent les crypto-monnaies comme un outil d'inclusion financière, facilitant la participation à l'économie mondiale. De plus, elles permettent des transferts de fonds transfrontaliers plus rapides et moins couteux. À terme, nous assisterons à la création de richesse à mesure que les prix des crypto-monnaies grimpent jusqu'à nouvelles hauteurs.

