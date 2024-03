Sénégal: Serigne Mboup veut doter Saint-Louis d'un grand port maritime

Saint-Louis — Serigne Mboup, candidat de la coalition "And Nawle And Ligueey" à l'élection présidentielle du 24 mars, veut doter la ville de Saint-Louis (nord), d'un grand port maritime, de quais de pêche modernes et d'un plan d'aménagement à Guet Ndar, s'il était élu à la magistrature suprême.

"Saint-Louis a presque toutes les infrastructures pour pouvoir concurrencer Dakar. Il ne lui manque qu'un grand port maritime, des quais de pêche modernes. Il faut aussi établir un bon plan d'aménagement au niveau de Guet-Ndar pour créer les bonnes conditions de travail", a-t-il déclaré soulignant que ce programme promeut le développement.

M. Mboup s'entretenait mardi après-midi avec des journalistes en marge d'une caravane au quartier Guet-Ndar, un fief des pêcheurs. "Dans mon programme, je compte doter de pirogues modernes et de camions frigorifiques les pêcheurs", a-t-il dit, soulignant qu'il a un programme ambitieux pour régler les problèmes des pêcheurs, notamment ceux liés à l'embouchure.

Serigne Mboup veut faire également de la zone nord un pôle économique important. "On ambitionne de fusionner les régions de Saint-Louis et Matam pour en faire un pôle économique important. Et à partir de ce moment, on va fixer l'objectif d'atteindre la souveraineté alimentaire", a-t-il fait valoir.

M. Mboup compte relancer le secteur touristique de Saint-Louis. "On va aussi redynamiser les secteur culturel et historique de cette ville. On va aussi relancer le secteur touristique pour lui permettre de retrouver son lustre d'antan", a-t-il promis.