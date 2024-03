Ile Maurice: À la recherche du successeur de Dip

Anil Kumar Dip est aux commandes des Casernes centrales ; mais son contrat arrive à terme en 2025, alors que le commissaire de police (CP) fêtera ses 65 ans durant la même année. Aura-t-il droit à un nouveau contrat ou devra-t-il céder sa place à quelqu'un d'autre ? On se souvient que, dans le passé, il y avait d'intenses lobbies pour ce poste tant convoité.

Il faut savoir que le CP est soutenu par des adjoints, des assistants et des officiers de différents grades. L'organigramme de la Mauritius Police Force est comme suit, en ordre ascendant : police constable, caporal, sergent, cadet officer, inspecteur, chef inspecteur, deputy assistant superintendent of police, assistant superintendent of police (ASP), superintendent of police (SP), assistant commissaire de police (ACP), deputy commissioner of police (DCP) et CP. Les DCP actuellement en poste et qui pourraient aspirer à devenir CP sont : Krishna Jhugroo, Mukhtar Din Taujoo, Mardaymootoo Rassen, Choolun Bhojoo et Rashid Ali Beekhun. Il se chuchote que trois de ces DCP atteindront aussi l'âge de 65 ans en 2025 et devront partir à la retraite. Trois postes de DCP seraient alors vacants et trois assistants commissaires de police seront ainsi promus.

Le DCP Rassen est un potentiel candidat et compte un palmarès éloquent, avec plus de 41 ans au sein de la force policière. Mardaymootoo Rassen intègre la force policière alors qu'il n'est âgé que de 19 ans. Il rejoint la Special Mobile Force (SMF) où il gravit vite les échelons, puis devient aide de camp de l'ancien président Cassam Uteem, de 1992 à 2002, alors qu'il est inspecteur. Pendant qu'il assure la sécurité du président, il passe d'inspecteur à chef inspecteur et lorsque Cassam Uteem démissionne, Mardaymootoo Rassen retourne à la SMF.

En 2005, il est transféré au poste de police de Rose-Hill, qu'il dirige. Lorsqu'il est promu surintendant de police, Mardaymootoo Rassen est transféré à Port-Louis. Peu de temps après, il est nommé assistant commissaire de police et il est transféré à Curepipe. En septembre 2021, Mardaymootoo Rassen est cette fois-ci promu au rang de DCP.

Par ailleurs, le DCP Beekun, qui compte plus d'une quarantaine d'années de service, part à la retraite cette année. Il est responsable de toutes les opérations et du maintien de l'ordre lors de grandes manifestations et rassemblements. Il a gravi les échelons pour devenir DCP. Il a aussi été responsable de la Traffic Branch en 2017.

Le DCP Bhoojoo a également une chance d'être dans la course au poste de CP, de par son ancienneté vis-à-vis de ses collègues, comptant plus de 40 ans de carrière. Toutefois, son nom a notamment été cité dans une affaire qui fâche : celle de «reward money» accordé à des informateurs, alors qu'il était le patron de la brigade anti-drogue. En juin 2017, Rs 950 000 sont ainsi passées entre ses mains, dont Rs 700 000 remises à l'informateur dans l'affaire Navind Kistnah, toujours en détention «provisoire» - où des 135 kilos d'héroïne, valant Rs 2 milliards, étaient dissimulés dans des cylindres en provenance d'Afrique du Sud - et Rs 250 000 dans une autre affaire. Choolun Bhojoo a également travaillé à la SMF, a été promu au rang de cadet officer à la Special Support Unit, avant d'être nommé successivement inspecteur, ASP, SP, et divisional commander et travaillera au sein de plusieurs divisions, dont les Northern, Eastern et Western.

Le DCP Krishna Jhughroo compte lui aussi plus de 40 ans dans la police. Il est également un candidat potentiel pour le poste de CP. Il avait la lourde charge de diriger tous les exercices et opérations durant la pandémie de Covid-19, lors de laquelle il était considéré comme «l'homme de la situation» avec le savoir-faire nécessaire.

En sus de cela, la police compte actuellement une vingtaine d'ACP : Premanand Budhoo, commandant de la SMF, Mohunlall Madhow, divisional commander de Rodrigues, Hurrydeo Ramdany, en charge du National Security Service (NSS), Kistnasamy Armoogum, patron du Central Criminal Investigation Department (CCID), Chandan Ramkeelawon, en charge de la Northern Division, Soondeereine Veeramalay, en charge de la Central Division, Parmanand Ramjeet, à la tête de l'Eastern Division, Manoj Luchun, affecté à l'Est, Rajcoomar Seebah en charge de la Western Division, Madan Sookeea, en charge de la division sud, Mahamed Ally Oozeer, en charge de Port-Louis Nord, Irshaad Bhunnoo, responsable de la division Port-Louis sud, Krishna Rajaram, de la Crime InvestigationTeam du CCID, la policière Sharda Boodhoo - deuxième femme à accéder à ce rang, affectée à la division centrale -, Danesh Juwaheer, responsable de la Very Important Person Security Unit, Jacques Frichot, affecté à la Police Research Development Unit (PRDU), Vikraum Raj Boodhoo, 2nd in charge Traffic, Ravi Gunsham, à la Police Executive Unit, Shaylesh Gukhool, responsable de la Special Supporting Unit, Manoj Seeboruth, affecté à la SMF, Deosagur Ramgoolam, affecté à l'Anti-Drug and Smuggling Unit, Lilram Deal, chef de la Counter Terrorism Unit, et l'ACP Dunraz Gangadin. Si la tradition veut que le critère d'ancienneté prime pour remplir les postes de DCP vacants, les surprises ne sont pas à écarter.

Attardons-nous sur Dunraz Gangadin, sous le feu des projecteurs. Il est affecté aux Casernes centrales, où il exerce comme staff officer. Parmi les tâches qui lui incombent : la supervision de la Special Striking Team (SST). Avant cela, il a travaillé à la Western Division et se retrouve parmi les proches collaborateurs du CP - ce dernier ayant lui-même été divisional commander de l'Ouest. L'ACP Gangadin a aussi exercé au sein de la division de Port-Louis sud et effectué un passage à la Major Crime Investigation Team, à l'Independent Commission against Corruption et à l'ex-Complaints Investigation Bureau, remplacé depuis par l'Independent Police Complaints Commission.

L'ACP Gangadin se fait remarquer lorsqu'il est délégué pour représenter la police sur la prérogative du CP dans l'affaire Akil Bissessur. Il n'hésite pas à effectuer une sortie en règle contre le bureau du DPP au tribunal de Mahébourg. Les représentants du DPP, Mes Yakrajsingh Ramsohok et Rajeenee Segobin, avaient fait savoir à la cour qu'il n'y avait pas d'objection à la remise en liberté sous caution de l'avocat Akil Bissessur. Ce dernier, son frère Avinash et sa compagne Doomila Moheeputh avaient été arrêtés suite à la découverte de 1 022 comprimés suspectés d'être de l'ecstasy, d'une valeur de plus de Rs 2 millions, lors d'une opération de livraison contrôlée à Dreamton Park, Sodnac, par la SST. Un «stand» qui avait mis le haut gradé hors de lui alors que la police objectait à cette remise en liberté conditionnelle car l'enquête n'avait pas encore démarré et les dépositions des suspects n'était pas encore enregistrées. L'ACP avait qualifié ce développement de «volte-face».

Dunraz Gangadin a également fait parler de lui dans l'affaire Vimen Sabapati, lorsqu'il a tenté de faire une déclaration similaire en cour pour contester la libération sous caution de ce dernier. Cependant, la magistrate Valentine Mayer avait clairement indiqué à l'ACP qu'il n'était pas autorisé à le faire. D'ailleurs, l'ACP est souvent chargé, semble-t-il, de commenter les décisions de la cour. En novembre dernier, lors d'un point de presse, il avait mis l'accent sur les risques de récidive des trafiquants de drogue qui recouvrent la liberté conditionnelle. Il avait brandi des dossiers traitant de quelque 1 500 cas en lien avec des trafics pour étayer ses dires.

De son côté, l'ACP Mohunlall Madhow a été appelé à assumer de nouvelles fonctions dès le 2 janvier 2024. Le patron de la division Port-Louis Nord a remplacé l'ACP Vijay Russeawon, divisional commander à Rodrigues, qui est parti à la retraite. L'ACP Madhow compte une riche carrière au sein du NSS. Il a dirigé cette unité de 1990 à 2014. En 2017, il est de nouveau nommé à la tête du NSS après le transfert de Lockdev Hoolash. L'ACP Madhow sera par la suite muté à la Police Family Protection Unit et à la division Port-Louis nord. Si, pour certains, il semble logique que le poste de CP revienne à l'ACP Madhow en termes de «seniority», d'autres y voient une stratégie visant à l'écarter de Maurice dans le cadre des élections.

Avant d'être nommé commandant de la SMF, l'ACP Premanand Budhoo, lui, détenteur d'un Bachelor of Science in Police Studies (with Honours), était au CCID. Il a, par le passé, été affecté à la SMF et a été responsable du Groupe d'intervention de la police mauricienne durant plusieurs années avant de se retrouver aux commandes de l'unité sur une base temporaire.

Finalement, l'ACP Hurrydeo Ramdany compte, lui, 30 ans au sein de la police. Il a débuté à la SMF, où il a passé la majeure partie de sa carrière. Il a aussi été station manager pendant trois ans au poste de St-Pierre lorsqu'il était inspecteur. Il est détenteur de deux Mastères, un en Defence and Strategic Studies et un autre en Strategic Securities Studies. Il est en outre détenteur d'un diplôme en droit et science criminelle de l'université de Paris. Il serait aussi proche d'un haut gradé de la police. C'est après l'arrivée au pouvoir de l'alliance Lepep qu'il a été posté à la cellule anti-terroriste du NSS, soit en janvier 2016.