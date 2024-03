Ile Maurice: L'ONG Breast Cancer Care célèbre ses dix ans

Informer et sensibiliser le public au cancer du sein. Tel est l'objectif de l'organisation non gouvernementale (ONG) Breast Cancer Care, qui célèbre son 10e anniversaire en ce 20 mars 2024.

Fondée en 2014 par Shammima Ishac Patel, survivante d'un cancer du sein en 2010, l'organisation est aujourd'hui présente à Maurice et à Rodrigues, avec quatre centres : le head office à Vacoas, le centre Geneviève Poonoosamy à Port-Louis, Lakaz Warriorz également à Vacoas, et le centre Merline Augustin Breast Cancer Centre à Rodrigues. Le comité, composé de dix membres, dont des médecins et des «warriors», encourage activement le dépistage précoce à travers des séminaires, ateliers et campagnes de sensibilisation à travers l'île. À ce jour, plus de 15 000 femmes ont bénéficié d'examens médicaux gratuits. L'équipe assure également un soutien psychologique aux patientes, les aidant à maintenir un état d'esprit positif pendant les traitements.

Shammima Ishac Patel, la fondatrice et présidente de l'ONG Breast Cancer Care.

Dans le cadre du Warriors Empowerment Programme, les «warriors» peuvent participer à des activités gratuites telles que des consultations, des séances de thérapie, du yoga, de la zumba, mais aussi des formations en informatique, couture, crochet, broderie et peinture. Certains ont même transformé ces compétences en métier. La Breast Cancer Care fournit également des articles spécifiques aux patientes de mastectomie, comme des soutiens-gorge post-mastectomie, des prothèses, des écharpes, des manchons de compression pour le lymphoedème et des perruques pour celles qui suivent une chimiothérapie.

Survivante elle-même en 2010, Shammima Ishac Patel souhaite partager son expérience et encourager les autres survivantes dans leur combat contre le cancer. «J'espère que ma détermination et ma joie de vivre serviront d'exemple et encourageront d'autres survivantes à continuer à se battre contre le cancer.»