Maroc: Al Haouz - L'opération de reconstruction post-séisme se poursuit dans d'excellentes conditions à Talat N'Yaaqoub

Commune Talat N'Yaaqoub (Province d'Al Haouz) - L'opération de reconstruction des maisons effondrées totalement ou partiellement suite au séisme du 8 septembre dernier, se déroule dans d'excellentes conditions, dans la commune territoriale Talat N'Yaaqoub relevant de la Province Al Haouz, l'une des zones les plus touchées par cette catastrophe naturelle.

Au niveau de cette commune rurale, les travaux d'enlèvement des décombres et des gravats, d'aménagement des lots constructibles, de pose des fondations, de reconstruction des habitations, ainsi que la réhabilitation des maisons partiellement endommagées, progressent à un rythme soutenu, contribuant à transformer les zones sinistrées en un grand chantier, sous la supervision et le suivi des autorités locales et des autres parties concernées.

Une équipe de la MAP, qui s'est rendue au douar "Isqalen" relevant de la machiakhate Moldikht, a constaté de visu, la mobilisation et l'engagement permanent des autorités locales, qui ne ménagent aucun effort en vue d'apporter assistance aux personnes touchées par le séisme d'Al Haouz.

Cet engagement s'illustre, dès les premières heures qui ont suivi le séisme, par la présence permanente sur le terrain des autorités locales, l'accompagnement, le suivi et l'orientation des personnes touchées, dans le but d'accomplir toutes les démarches nécessaires pour obtenir une aide financière directe pour la reconstruction, ainsi que les plans architecturaux et les permis de construire.

En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les autorités locales se sont mobilisées pour assurer des conditions appropriées aux comités techniques composés de topographes, d'architectes et d'experts en construction.

Dans ce chantier d'envergure, une attention particulière a été portée au respect de toutes les normes liées à l'architecture et la construction, à travers des plans architecturaux répondant aux spécificités et normes de cette région.

Dans une déclaration à la MAP, Hassan Aït Ouhman, fils d'un bénéficiaire issu du douar "Isqalen" a mis en relief l'aide conséquente dans l'opération de la reconstruction et l'avancée des travaux de construction, notant que les familles et personnes sinistrées du douar ont bénéficié du soutien et de l'assistance des autorités locales et comités techniques.

Dans la foulée, il a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude, dont le Souverain ne cesse d'apporter aux habitants touchés par le séisme.

Approché par la MAP, Said Ait Lhoussain, un autre bénéficiaire issu du douar Tamaroute, a exprimé son entière satisfaction quant à l'avancement des travaux de reconstruction post-séisme, soulignant le soutien et le suivi constant de cette opération par les autorités locales et divers intervenants.

A rappeler qu'en application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d'un montant de 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées.