Algérie: Une conférence-débat à l'occasion du 17 anniversaire de la création de RAI

ALGER — La Radio algérienne a organisé, mardi, une conférence-débat à l'occasion du 17e anniversaire de la création de Radio Algérie Internationale (RAI).

Organisée à l'auditorium de la Radio algérienne Aïssa-Messaoudi sous le slogan "Palestine: de l'Intifada (2008) au Déluge d'Al-Aqsa (2023)", la conférence s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab, du conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, M. Kamel Sidi Said, du président par intérim de l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel (ANIRA), M. Amar Bendjedda, de représentants des ambassades de Palestine et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en Algérie, ainsi que des directeurs généraux d'établissements médiatiques publics et privés.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Communication s'est félicité de "la forte audience réalisée par Radio Algérie Internationale, grâce, a-t-il dit, à la qualité de ses programmes et émissions et à son style médiatique", affirmant que les attaques et tentatives de piratage ciblant les pages de cette radio sur les réseaux sociaux "ne feront que renforcer sa détermination à donner le meilleur d'elle-même".

A cet effet, M. Laagab a souhaité à la Radio Algérie Internationale "davantage de succès et de réussite".

De son côté, le conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication a affirmé que Radio Algérie Internationale "a franchi des pas importants en 17 ans d'existence" dans le paysage médiatique, précisant que cette radio "est aujourd'hui une source pour plusieurs médias internationaux", preuve s'il en est de "sa crédibilité et son professionnalisme", mais aussi de "la fiabilité des informations qu'elle diffuse".

Il a, dans ce sens, salué le rôle de cette radio, qui a "porté haut la voix de l'Algérie au moment où notre pays a retrouvé sa place naturelle dans les fora internationaux", ajoutant que "la voix de l'Algérie est, depuis les quatre dernières années, audible et influente sur la scène internationale, grâce à la politique diplomatique menée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Après avoir rappelé les positions de l'Algérie en faveur des causes justes dans le monde, M. Kamel Sidi Said a souligné que Radio Algérie internationale "est la voix de tous les peuples et pays aspirant à se libérer du joug colonial et en lutte pour l'indépendance, comme la Palestine et le Sahara occidental".

Il a salué, à cette occasion, "le saut qualitatif" opéré dans le paysage médiatique algérien ces dernières années.

Le Directeur général de la Radio algérienne, M. Mohamed Baghali, a, pour sa part, mis en exergue l'accompagnement médiatique quotidien assuré par Radio Algérie Internationale en faveur des causes justes dans le monde, les causes palestinienne et sahraouie en tête.

Après avoir précisé que cette radio "compte plus de 27 millions d'auditeurs à travers le monde", il a affirmé que la RAI "est fière d'être une source pour de nombreux médias internationaux".

Le Premier conseiller de l'ambassade de Palestine à Alger, M. Bachir Abou Hatab, s'est, de son côté, félicité du rôle joué par Radio Algérie Internationale pour faire entendre la voix des peuples en lutte contre le colonialisme, dénonçant, par là même, les affres subies par le peuple palestinien, notamment les habitants de Ghaza, du fait du "génocide barbare" commis par l'entité d'occupation sioniste.

Bachir Abou Hatab a, de nouveau, salué "les positions nobles et honorables" du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la cause palestinienne, assurant qu'en dépit des épreuves qu'il traverse, le peuple palestinien demeure attaché à sa souveraineté et à son droit à l'autodétermination.

Lors de cette conférence, plusieurs analystes et spécialistes des questions internationales ont salué le rôle de Radio Algérie Internationale dans la sensibilisation aux différentes questions et défis de l'heure et rappelé que les positions diplomatiques de l'Algérie "sont en accord avec la légalité internationale".

A cette occasion, un film documentaire retraçant le parcours de Radio Algérie Internationale au cours de ses 17 ans d'existence a été projeté et un hommage a été rendu à son réseau de correspondants dans les quatre coins du monde en reconnaissance de leurs efforts au service d'une information fiable et des causes justes.