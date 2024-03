Madagascar: Paludisme - 157 décès, recensés en quatre mois

Le paludisme continue de tuer à Madagascar. 157 décès ont été recensés entre janvier et avril 2023. Des chercheurs malgaches auprès du Centre national d'application des recherches pharmaceutiques vont ainsi participer au projet Implémentation de la Primaquine à dose faible en Afrique

Le paludisme demeure un problème de santé publique. 846 000 cas ont été recensés en 2023 et plus de 157 personnes ont succombé entre janvier et avril selon le communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES). C'est dans ce sens que les chercheurs malgaches vont mettre en oeuvre des stratégies novatrices pour combattre cette maladie qui n'est pas seulement considérée comme un fléau néfaste mais voire un fléau d'extermination des enfants, surtout dans les régions grand Sud-Est de Madagascar. C'est ainsi que des chercheurs du Centre national d'application des recherches pharmaceutiques (CNARP) apporteront leurs contributions dans le projet Implémentation de la Primaquine à dose faible en Afrique (IMPRIMA), financé par l'Union Européenne. Trois pays dont Madagascar seront impliqués dans ce projet avec un focus particulier sur la région Vatovavy où le paludisme persiste. Ce projet, d'une durée de cinq ans, coïncide avec les objectifs du MESUPRES sur la valorisation de la recherche comme levier au développement. Il marque le coup d'envoi d'une recherche prometteuse, soutenue par le CNARP et ses partenaires universitaires.

%

Engagement

Pour marquer l'engagement du ministère à promouvoir la recherche, en accord avec la politique générale de l'Etat, le ministre de tutelle Andriamanantena Razafiharison, a reçu la délégation du CNARP et des universités partenaires du projet IMPRIMA. En effet, le projet IMPRIMA s'inscrit dans cette vision et permet une collaboration internationale pour répondre à des défis de santé publique majeurs, notamment la lutte contre le paludisme. Le CNARP, un centre sous tutelle du ministère, joue un rôle essentiel dans la recherche et la mise en oeuvre de stratégies pour lutter contre cette maladie, mettant ainsi en lumière l'importance de la recherche scientifique dans le domaine de la santé. Ce projet sera dirigé par l'Université de Strasbourg en collaboration avec d'autres partenaires internationaux et se concentrera sur la lutte contre le paludisme à Madagascar, au Burundi et au Burkina Faso.