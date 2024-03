Madagascar: Atsimondrano - Litige foncier à Ambohidratrimo

Le litige foncier reste un problème majeur dans le pays. C'est le cas notamment dans le district d'Atsimondrano, plus précisément à Ambohidratrimo. Selon le président de la République, Andry Rajoelina, « la terre appartient aux Malgaches et ceux qui les exploitent pouvaient en tirer profit ». En outre, lors de sa déclaration du 9 mars dernier à Toamasina, le ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, Naina Andriantsitohaina, a fait savoir que la lutte contre les réseaux qui volent du terrain reste la priorité pour son département ministériel. Ceux qui se sentent lésés dans cette affaire lancent ainsi un appel au président de la République et aux autorités compétentes pour se pencher sur cette affaire. D'ailleurs, ils ont tenu à souligner qu'ils habitent sur les lieux depuis plus de 40 ans. Un des héritiers a porté plainte contre eux en disant que les dossiers qu'ils ont en leur possession sont faux même si ces derniers ont affirmé qu'ils ont acheté le terrain en 1982 et en 1989. Face à cette situation, ils ont également déposé une plainte à l'encontre de cet héritier. Mais ils n'ont pas eu gain de cause au tribunal.