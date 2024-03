Tunisie: Transfert de Moataz Zaddem | Al Masry a l'intention d'activer l'option d'achat - Un joli pactole pour l'Espérance !

Le président d'Al Masry, Kamel Abou Aly, a l'intention d'activer l'option d'achat. Un joli pactole de 280.000 dollars renflouerait, dans ce cas, les caisses du club "sang et or".

Transféré au dernier mercato hivernal au club égyptien Al Masry car il manquait considérablement de temps de jeu à l'Espérance, Moataz Zaddem pourrait offrir un joli pactole aux caisses du club "sang et or". Zaddem, rappelons-le, a été transféré sous forme de prêt pour une période de six mois avec option d'achat. Et si on se réfère aux informations en provenance de Port-Saïd, le président du club Al Masry, Kamel Abou Aly, a l'intention d'activer l'option d'achat en question. Si cette option est activée, les caisses de l'Espérance de Tunis se renfloueraient d'un joli pactole de 280.000 dollars.

Le choix du joueur sera décisif !

L'intention de Kamel Abou Aly est une chose, la réalisation de son souhait en est une autre. En effet, seul le joueur décidera de son sort : ou il prolonge son séjour en Egypte au-delà des six mois de prêt, ou il retourne l'été prochain en Tunisie pour réintégrer les rangs de l'EST. Il est à noter que le contrat qui lie Moataz Zaddem au club "sang et or" court jusqu'au 30 juin 2026.

Sous les couleurs d'Al Masry, Moataz Zaddem est passé du rang du joueur remplaçant, ne faisant pas partie par moments des plans de son entraîneur, au titulaire à part entière. Le joueur a même retrouvé son instinct de buteur. Rien qu'à l'avant-dernière sortie du championnat égyptien, Moataz Zaddem a offert le but de la victoire devant l'équipe de Smouha en doublant la mise vers la fin de la rencontre.

Bref, la dernière décision revient au joueur qui apprécie sans doute d'être rappelé en sélection nationale. L'occasion pour lui de retrouver une place de choix.