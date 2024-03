Tunisie: «Cinq histoires de trésors» de Samir Marzouki, disponible en version audio - Une lecture ludique et immersive

La même maison d'édition était derrière le livre audio «Al Amir al saghroun», lu en dialecte tunisien par l'acteur Jamel Madani. Une belle réalisation qui propose une nouvelle manière de découvrir «Le Petit Prince» d'Antoine de Saint-Exupéry. La lecture portée par la voix de l'acteur est accompagnée par une musique originale composée par Omar Aloulou.

Publié chez les éditions Déméter en 2022, le livre «Cinq histoires de trésors» de l'auteur tunisien Samir Marzouki est disponible en version audio, lue par Ons Ben Youssef et réalisée par Livox Audiobooks.

Comme le suggère son titre, ce livre réunit cinq histoires de trésors cachés et d'énigmes à résoudre, racontées par des narrateurs d'une douzaine d'années qui ont en commun l'espièglerie, la curiosité, l'humour et la bravoure. Une pépite de la littérature jeunesse francophone qui invite à l'aventure à travers des décors qui nous font traverser la Tunisie de la forêt du nord à la palmeraie du sud en passant par la Médina de Tunis. La même maison d'édition était derrière le livre audio «Al Amir al saghroun», lu en dialecte tunisien par l'acteur Jamel Madani. Une belle réalisation qui propose une nouvelle manière de découvrir «Le Petit Prince» d'Antoine de Saint-Exupéry. La lecture portée par la voix de l'acteur est accompagnée par une musique originale composée par Omar Aloulou.

%

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore ce format, un livre audio est un livre ou un texte dont on a enregistré la lecture à haute voix (par l'auteur, par un comédien, par un lecteur professionnel, par un collectif ou par une synthèse vocale). Le livre audio existe d'abord en version papier, puis l'on en fait une lecture audio la plus fidèle possible, c'est ce qui fait toute sa spécificité. Il offre une nouvelle dimension à la lecture, et fait de plus en plus d'adeptes dans le monde.

En cela, les podcasts d'émissions de radio, les conférences enregistrées en direct et les archives sonores ne peuvent être considérés comme des livres audio. De même pour les émissions de lectures à voix haute diffusées à la radio.

La durée d'un livre audio est assez variable et dépend généralement de la longueur du livre lu. En moyenne, il faut compter 10 heures d'écoute pour un roman contemporain. Mais dans certains cas, cela peut durer plusieurs dizaines d'heures.

Avec l'essor des smartphones et autres appareils mobiles, les livres audio sont devenus un choix de plus en plus populaire pour ceux qui souhaitent lire en déplacement. Car l'un des plus grands avantages des livres audio est leur commodité, en plus d'être une excellente option pour ceux qui ont des difficultés à lire en raison d'une déficience visuelle ou d'autres handicaps. Pas encore installée sous nos cieux, pour ne s'adresser essentiellement qu'à un jeune public, la littérature audio ou lecture mobile est une forme bien établie aux Etats-Unis, en Chine, en Allemagne, au Royaume-Uni ainsi que dans les pays scandinaves. Avec le podcast, le livre audio est un véritable phénomène populaire et un secteur en pleine évolution. On parle actuellement de livres audio interactifs qui sont de plus en plus populaires et qui permettent aux auditeurs de s'impliquer dans l'histoire de manière plus immersive. La réalité virtuelle (VR) peut y intervenir aussi et les auditeurs pourraient s'immerger pleinement dans l'histoire, créant ainsi une expérience plus vivante et plus engageante. Et avec les progrès de l'intelligence artificielle (IA), il est possible que les narrateurs IA deviennent plus courants à l'avenir.