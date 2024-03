Tunisie: Diplomatie et indépendance - Le MAE affirme sa détermination à redoubler d'efforts et à oeuvrer pour défendre les intérêts suprêmes du pays

En cette éternelle commémoration nationale, le ministère rappelle la lutte des Tunisiens et des Tunisiennes pour accéder à l'indépendance, le rôle de premier ordre joué par la première génération des diplomates tunisiens dans la reconnaissance internationale de notre pays

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger indique célèbrer, le 20 mars 2024, le soixante-huitième anniversaire de la glorieuse fête de l'Indépendance.

En cette éternelle commémoration nationale, le ministère rappelle la lutte des Tunisiens et des Tunisiennes pour accéder à l'indépendance, le rôle de premier ordre joué par la première génération des diplomates tunisiens dans la reconnaissance internationale de notre pays, la contribution active à la construction de l'édifice de l'État et les efforts que les générations successives de la famille diplomatique ont déployés pour établir et consolider les relations de coopération, de partenariat et de respect mutuel avec les pays frères et amis et pour renforcer la position de la Tunisie parmi les nations, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique étrangère, dont les paramètres et les priorités sont déterminés par le Chef de l'État.

Le ministère affirme également sa détermination à redoubler d'efforts et à oeuvrer, selon son plan d'action, pour défendre les intérêts suprêmes de notre pays, renforcer les éléments de sa souveraineté et servir les Tunisiens à l'étranger, d'une manière qui réponde aux espoirs du peuple tunisien et à ses aspirations légitimes.