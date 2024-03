Madagascar: Pétanque Analamanga - La triplette Christophe-Solotiana-Jimmy, sacrée

boulodrome Building d'Ivato était en effervescence ce week-end, alors que la « Pétanque Be Analamanga », organisée par la ligue Analamanga, a réuni des boulistes de tout bord pour une compétition inter-fokontany de la capitale. C'est l'équipe du fokontany d'Ambohitsoa, représentée par Jean Christophe, Solotiana et Jimmy, qui a remporté les honneurs en décrochant le gros lot de trois scooters ainsi que des ordinateurs. Ils ont défait le trio d'Ankazotoho formé par Mamy, Iarotiana et Eric Michelle par 13 à 2 en finale. Du côté du fokontany Mandroseza, l'équipe composée de Fy Ny Aina, Jessinoro et Jeannie a également réalisé une performance impressionnante en se hissant à la troisième place de la compétition. L'événement a rassemblé 153 équipes au total. La jeunesse était également représentée, avec la plus jeune équipe ayant seulement 9 ans, recevant également des cadeaux en reconnaissance de sa participation.

Robinson Adriano, président de la ligue Analamanga, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de la compétition. « L'objectif de la ligue c'est de faire entrer tous les adeptes de la pétanque du quartier dans le système fédéral et obtenir leur licence. L'an passé, il y avait 27 clubs au sein de la ligue Analamanga et cet effectif a augmenté cette année, grâce à l'effort de la ligue », a-t-il déclaré. Lalaina Vatosoa, vice-présidente de la ligue Analamanga, a également souligné l'engagement de la ligue à encourager la jeunesse à s'impliquer dans la fédération de pétanque et à promouvoir des valeurs d'éducation et de fair-play. Elle a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires qui ont contribué au succès de l'événement, soulignant l'importance de la collaboration communautaire pour le développement du sport.