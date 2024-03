Madagascar: GaEi - Un opus en gestation

Il s'invitera au Grand Hotel Urban à Antananarivo, le vendredi 29 mars prochain à partir de 19h30. Les « Rose » et les « Darling » seront en liesse en chantant « So sweet ». Évidemment que ce show sera chaud. Oui, l'artiste a promis qu'il donnera son maximum pour satisfaire ses aficionados, notamment ses «Bonita» qui ont toujours été derrière lui. Un soutien qui lui a d'ailleurs permis de parcourir le monde à savoir les îles voisines du sud-ouest de l'Océan Indien, l'Hexagone, la Suisse. Du reste, son style a tellement frappé à l'oeil les dénicheurs de talent qu'il a finalement été nominé dans la catégorie des artistes de l'Océan Indien en octobre 2023, l'événement s'est tenu au Rwanda. GaEi figure dorénavant parmi les grosses pointures de l'Indianocéanie.

En effet, ses sons retentissent jusqu'à la Terre mère... A son retour de Kigali, il sort « Come whine », et ça a fait boum ! 2023 était pour lui une année florissante ! Il a par la suite entamé 2024 avec du zouk love, « My boo ». Un EP très bientôt. Pour célébrer ses cinq ans de carrière, GaEi est en train de finaliser sa toute première jaquette, d'après ses dires. Par contre, le titre n'est pas encore divulgué tout comme la date de sortie officielle. « Je suis en train de réfléchir », a-t-il dit. L'opus contiendra environ 7 chansons... « Toujours avec un rythme festif tout en essayant de donner du soleil et de la bonne humeur aux jeunes pour ne pas qu'ils sombrent. Parfois, nous traversons des moments difficiles, moi je chante aussi pour ceux qui ne semblent plus trouver le chemin... Écouter de la bonne musique, ça peut être un remède incontournable », se confie-t-il. Apparemment, il y aura de tout dans l'EP : du dancehall, de l'afrobeat, du RnB, et même de l'amapiano. En l'espace de cinq années seulement, ce beau gosse tavaratra a su tracer sa trajectoire musicale. Jusqu'ici, il a pu tenir la barre. Bien entendu, ses inconditionnels veulent que « Ya go », ce cri de scène, résonne dans le monde !