Afrique: Jeux africains Basket - Les hommes en quarts, les dames éliminées

La bande à Marco, avec deux victoires, est assurée de disputer les quarts de finale des 13es Jeux africains de basket 3x3. » Nous voulons suivre les traces de nos aînés et ils nous ont beaucoup appris. Nous sommes ici pour battre et le moral est déjà prêt pour ça », nous a confié Marco Rakotovao. Au premier match, les Ankoay hommes ont eu le dessus sur les Maliens par 12 à 9. Avec un Marco excellent dans les tirs à longue-distance, les Malgaches n'ont pas beaucoup souffert face aux Aiglons du Mali.

Face à l'équipe hôte du Ghana, les deux équipes étaient au coude à coude jusqu'à une minute de la fin de la rencontre. Hasina, Aziz et Kanto appuyés par Marco se sont envolés au score après que leurs adversaires ont confondu vitesse et précipitation. Ils se sont imposés par 16 à 12. Ce jour, ils affrontent les Béninois, pour leur dernier match de poule avant d'entamer les quarts de finale. De leur côté, les Ankoay dames ont connu la désillusion. En deux matchs, Marion et sa troupe ont encaissé autant de défaites. « Nous manquons de rigueur et de rage de vaincre lors des deux matchs. Nous manquons également d'efficacité dans les tirs et il y a trop de déchets et de manque de concentration », a déclaré Maya Harisoa. Les basketteuses terminent leur match de poule contre les Égyptiennes, qui sont jusqu'ici imbattables en deux matchs. La qualification est quasi-impossible pour les Malgaches après ces deux défaites, même si elles s'imposent devant les Egyptiennes.