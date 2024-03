Madagascar: Technique PAPRiz - Des expériences menées sur le site de l'ESSA

Des étudiants de l'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA) ont l'opportunité de mener des expériences sur l'application de la technique PAPRiz combinée avec la technique P-Dipping issue du projet Fy Vary sur le site de l'école à Ankatso.

Le projet PAPRiz et le projet Fy Vary sont des projets financés par le gouvernement japonais à travers l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et la Japan Science and Technology Agency et qui sont mis en oeuvre par le ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage. « L'objectif consiste à développer et à diffuser ces nouvelles technologies de culture rizicole auprès de ces futurs ingénieurs agronomes afin que ceux-ci puissent les vulgariser au niveau de toutes les régions de l'île », a déclaré hier le ministre de tutelle Suzelin Ratohiarijaona, lors de la constatation de visu des résultats d'application de ces paquets sur ces sites d'expérimentation de l'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA).

Suivi-évaluation

Les étudiants de l'ESSA ont ainsi l'opportunité de mettre en pratique ce paquet technique PAPRiz combiné avec le P-Dipping sur cinq variétés de riz à savoir les variétés FOFIFA 160 et X265, les nouvelles variétés Fy Vary 32 et FY Vary 85 à rendement élevé et une autre variété traditionnelle. L'apport en engrais de base sur la croissance et le rendement des cinq variétés de riz, est également de mise. « Dans le cadre de cette expérimentation, les 23 étudiants l'ESSA poursuivant la mention « Agriculture Tropicale et Développement Durable », effectuent le suivi-évaluation de ce projet. Ils ont déjà pu constater la différence entre la technique PAPRiz qui est plus performante et la technique traditionnelle. Concernant l'identification des variétés de riz plus performantes, ces étudiants sont encore en train de collecter leur base de données », a fait savoir Seheno Randrianarivelo, le directeur de l'ESSA.

Plus de 200 000 paysans

Il est à noter que le Projet d'appui pour l'Amélioration de la Productivité et de l'industrialisation du secteur Riz à Madagascar (PAPRiz) entre actuellement dans sa 3e phase. Il se focalise sur le renforcement de la production et de la chaîne de valeur riz pour une autosuffisance en riz d'ici 2025 et constituer une base future d'exportation. Plus de 200 000 paysans répartis dans les 23 régions de l'île pratiquent actuellement la technique PAPRiz. « Ils obtiennent un rendement moyen à 5,58 tonnes de riz à l'hectare contre 2,3 tonnes à l'hectare avant le projet. Nous continuons de soutenir les producteurs en vulgarisant cette technique plus performante dans tout Madagascar. Dans la même foulée, le ministère sollicite les étudiants de l'ESSA à se lancer dans l'entrepreneuriat agricole en facilitant leur acquisition de terrain à exploiter », a soulevé le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage Suzelin Ratohiarijaona.

Par ailleurs, l'ambassadeur du Japon à Madagascar, SEM Abe Koji a évoqué que le gouvernement japonais continue d'appuyer Madagascar dans le domaine de l'agriculture à travers des coopérations techniques et le financement de différents projets, en vue d'atteindre son autosuffisance alimentaire. « Cela concerne entre autres, les projets PAPRiz et Fy Vary ainsi que d'autres projets sur la construction d'un barrage d'irrigation à Alaotra Mangoro, le développement des semences certifiées. Des machines et des équipements agricoles ont également été offerts pour la mécanisation agricole », a-t-il conclu.