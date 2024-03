Sénégal: Daouda Ndiaye s'engage à garantir aux femmes un accès équitable et sécurisé à la terre

Sédhiou — Daouda Ndiaye, candidat à l'élection présidentielle du 24 mars, a reconnu, mardi, à Sédhiou (sud), le "rôle déterminant" des femmes dans l'activité économique au quotidien et le développement local, se disant engagé à prendre des "mesures concrètes" allant dans le sens de garantir aux femmes et aux jeunes un "accès équitable et sécurisé à la terre".

"Le développement d'un pays doit en grande partie concerner les femmes qui sont présentes dans tous les domaines d'activités économiques", a notamment relevé le candidat à l'élection présidentielle lors d'une caravane qu'il a organisée, mardi, à Sédhiou.

Déclinant sa vision de développement pour cette région méridionale du pays, le professeur de médecine s'est aussi engagé à renforcer "la formation professionnelle et l'encadrement des femmes et des jeunes afin de développer leurs compétences et leurs employabilités".

De son point de vue, "l'accès au foncier et aux financements sont un enjeu majeur pour régler la problématique de l'autonomisation économique des femmes entrepreneures et des jeunes porteurs de projets".

Daouda Ndiaye a par ailleurs salué la bravoure des femmes en milieu rural, notant qu'elles sont au coeur du développement durable.