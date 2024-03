Afrique: Coupe du monde de football 2030 - L'Espagne, le Maroc et le Portugal, les co-organisateurs, dévoilent le slogan et le logo de la compétition

Depuis le 4 octobre dernier, date de la retenue par la FIFA du dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l'organisation de la Coupe du monde 2030, les trois pays se préparent pour le défi de cette fête planétaire de football. Les co-organisateurs viennent de dévoiler le slogan et le logo de la compétition. « Yalla Vamos 2030 » a été choisi comme slogan de la Coupe du monde de football 2030. Il est composé du mot arabe « yalla » et de « vamos » (un mot commun à l'espagnol et au portugais) qui signifient « en avant ». Selon les responsables en charge de ce Mondial, ce slogan met la lumière sur trois nations et deux continents unifiés par une vision commune pour définir les standards des cent prochaines années. 2030 marque aussi le centenaire de la compétition de football la plus populaire au monde. La première édition a été organisée en Uruguay en 1930. Trois rencontres seront d'ailleurs organisées en Uruguay, en Argentine et au Paraguay pour fêter ce 100e anniversaire de la Coupe du monde.