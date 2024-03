Congo-Brazzaville: E²C - Des plaintes à n'en plus finir des consommateurs

La société Energie électrique du Congo (E²C) n'en finit pas de faire parler d'elle, interpellée par les consommateurs désabusés par la piètre qualité du service rendu. Il n'est que temps de dénoncer ces abus.

Reconnue non seulement pour ses délestages et ses coupures intempestives qui détériorent les appareils électroménagers des clients, l'E²C brille également par sa promptitude à sanctionner le moindre petit retard de règlement d'une facture, assujetti sans aucune considération au paiement d'une pénalité. Il n'est pas rare non plus de voir les agents techniques zélés commis sur le terrain imposer des frais de rétablissement qui ne sont adossés à aucune pièce de caisse.

Service dit public, l'E²C offre des prestations qui ne satisfont pas, sinon peu, les consommateurs qui ne savent plus vers qui se tourner et s'interrogent sur les causes réelles de ces contreperformances.

Les fortes perturbations constatées depuis toujours dans la fourniture en électricité devraient interpeller fortement les autorités en charge de ce secteur, surtout en cette période de pic de chaleur, aussi bien dans les grandes villes que dans les localités du pays. Le problème de l'électricité devenant plus que préoccupant, il est de mise que des travaux de maintenance et d'entretien des lignes de distribution doivent être menés en conséquence pour corriger le mal et épargner enfin les clients de nombreux dommages causés par ces coupures intempestives, alors que ceux-ci s'acquittent de leurs factures tous les deux mois.

%

Plus grave encore, les mauvaises prestations et contre-performances de l'opérateur national impactent le fonctionnement des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries et autres structures qui dépendent fortement de l'énergie électrique pour leur fonctionnement quotidien. C'est aussi le cas pour les petits métiers tels que les soudeurs, les menuisiers, les boulangers obligés de recourir aux générateurs qui grèvent lourdement leurs budgets par l'achat du carburant quand on sait que l'essence et le gasoil ont connu une hausse significative du prix du litre à la pompe.

Quant au secteur informel et aux ménages dont la conservation des produits relève d'un maintien de la chaîne du froid, l'impact est d'autant plus grave dans la mesure où l'action de décongélation et recongélation n'est pas sans conséquences sur la santé. A quand la prise de conscience et de responsabilité ?