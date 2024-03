Congo-Kinshasa: Province de la Mongala - Le nouveau maire de Lisala appelé à rouvrir la radio Top Lisala

Dans une correspondance adressée le 19 mars au maire de la ville de Lisala, l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) lui demande d'ordonner la reprise des émissions de Radio Top Lisala, station privée émettant à Lisala, chef-lieu de la province de Mongala.

La Radio Top Lisala, rappelle l'Olpa, a été fermée depuis plus de 120 jours. Il appelle le nouveau maire de la ville de Lisala à s'impliquer personnellement pour la reprise des émissions de cette radio qui à été fermée le 28 novembre 2023 par son prédécesseur, Désiré Koyo, qui était accompagné, lors de cette opération, de plusieurs éléments de la police nationale congolaise/Lisala ayant pris d'assaut les installations de ce media.

Cette mesure avait été consécutive à la diffusion d'une émission spéciale sur l'arrivée à Lisala du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. "Au cours de cette émission, M. Francis Mapenze, propriétaire de Radio Top Lisala, a émis de vives critiques sur la gestion de la ville de Lisala et de la province de Mongala", a précisé Olpa.

Une nouvelle ère pour la liberté d'expression

Selon l'Olpa , en effet, l'avènement de ce nouveau maire à la tête de la ville de Lisala devrait augurer une nouvelle ère en termes de liberté d'information dans cette juridiction. "Il est clair que vous ne cautionnerez pas la mesure excessive de votre prédécesseur. Car, réduire au silence un média pendant plus de cent jours constitue une violation manifeste des dispositions constitutionnelles, celles de l'ordonnance-loi n°23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo et de la loi organique du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication", a souligné l'Olpa. Il a rappelé que lors de son discours d'investiture le 20 janvier dernier, le président Tshisekedi avait réitéré son profond attachement à la démocratie et aux valeurs républicaines. La liberté de la presse étant un des piliers de la démocratie.