Congo-Kinshasa: Justice - Stanis Bujakera désormais libre

Le journaliste congolais, Stanis Bujakera, a regagné son domicile, le 19 mars, en dépit de l'appel du ministère public qui avait refusé d'accepter le verdict du tribunal.

Stanis Bujakera est libre depuis le 19 mars dans la soirée. Le même jour, le ministère public a fait appel de la décision du tribunal. Des sources proches de ce dossier indiquent que cette notification est parvenue à l'intéressé pendant qu'il s'affairait à ranger ses effets pour quitter la prison où il venait de passer six mois.

Ce correspondant de Jeune Afrique et l'agence Reuters a été condamné, le 18 mars, à six mois de servitude pénale pour falsification, contrefaçon et faux en écriture. Il s'est agi d'un rapport attribué à la sécurité militaire sur la mort de l'ancien ministre des Transports et député national, Chérubin Okende, dont le corps sans vie et criblé des balles avait été retrouvé au mois de juillet 2023, dans son véhicule, sur l'avenue des Poids lourds, alors qu'il aurait été enlevé quelques jours plus tôt dans le parking de la Cour constitutionnelle.