Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Légère hausse d'offres d'emplois

Les offres d'emploi ont augmenté de 5,5% depuis fin décembre 2023, principalement dans les industries pétrolières, le secteur manufacturier, l'hôtellerie et la restauration, l'exploitation forestière et les transports.

Le secteur privé national se porte mieux avec la progression des effectifs des temporaires comme des permanents, a souligné le récent rapport de la Direction générale de l'économie (DGE) sur la note de conjoncture. Cette tendance haussière de recrutement dans entreprises résulterait de la bonne santé des secteurs primaire, secondaire et tertiaire, qui ont vu leurs effectifs des employés augmenter respectivement de 0,5 ; 14,1% et 1,9%.

L'étude de terrain a révélé que les sous-branches qui recrutent le plus les demandeurs d'emploi sont, entre autres, l'extraction des hydrocarbures (21,9%), les autres industries manufacturières(18,4%), l'hôtellerie et la restauration(13,7%), l'exploitation forestière (6,8%), les transports(1,3%), le secteur agricole (0,5%) et le commerce (0,4%).

Le rapport périodique de la DGE s'est également intéressé à la courbe de la masse salariale des entreprises congolaises. « Dans l'ensemble, la masse salariale dans les entreprises enquêtées a augmenté de 6,5% en glissement annuel et de 8,9 % en variation trimestrielle. Cette progression résulte de la hausse de la masse salariale dans les secteurs primaire et secondaire qui ont vu celle-ci croître respectivement de 27,7% et de 13,2%. Grâce à la bonne performance enregistrée dans les sous-branches agriculture (4,6%), autres industries manufacturières (14 ,4%), extraction des hydrocarbures (17,3%) et exploitation forestière (27,9%) », souligne la DGE sans un commentaire sur l'effet de la hausse de la masse salariale sur le portefeuille de ces entreprises.

A ces chiffres il faut ajouter la dynamique entrepreneuriale tendant à favoriser la création et le développement des entreprises. D'après la même source, l'Agence congolaise pour la création des entreprises a enregistré 969 créations d'entreprises fin décembre dernier, contre 884 à la même période en 2022, soit une progression de 9,6%.

Au total, 18 entreprises ont été créées au niveau du secteur primaire dont 17 dans l'activité agricole et une entreprise dans l'exploitation forestière. Au niveau du secteur secondaire, 95 entreprises ont vu le jour, dont 38 dans les bâtiments et travaux publics, 33 dans les industries manufacturières, 15 dans les industries extractives, 7 dans les industries alimentaires et 2 dans la production et la distribution d'électricité et de gaz. Enfin, au niveau du secteur tertiaire, 856 entreprises créées dont 551 dans le commerce, restaurants et hôtels, 264 dans les autres services et 41 dans les transports et télécommunications.