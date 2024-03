Congo-Brazzaville: Petites et moyennes entreprises - La caravane de l'entrepreneuriat va sillonner la partie Nord du pays

Lancée le 19 mars à Ignié, dans le département du Pool, par la ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, la caravane de l'entrepreneuriat passera par plusieurs localités du Nord du pays pour encourager les jeunes à la création d'entreprises.

La caravane de l'entrepreneuriat a été lancée sur le thème « Jeunes, osez entreprendre ». Elle va sillonner onze localités, à saoir Kintélé et Ignié dans le Pool ; Djambala, Ngo, Gamboma dans les Plateaux ; Oyo et Owando dans la Cuvette ; Ouesso, Pokola dans la Sangha ; Impfondo et Epena dans la Likouala. « Au-delà de la sensibilisation, cette caravane traduit la volonté du gouvernement en matière de soutien aux petites et moyennes entreprises ainsi que sa vision d'un écosystème entrepreneurial dynamique et inclusif », a expliqué la ministre Jacqueline Lydia Mikolo.

Inciter à l'entrepreneuriat en suscitant les vocations au sein de la couche juvénile; mettre à la disposition des habitants des localités visitées des informations utiles à la création des entreprises; identifier les besoins en renforcement des capacités des porteurs de projets et des entrepreneurs dans ces localités; profiler les porteurs de projets et entrepreneurs en activité des localités ciblées font partie des multiples buts visés par cette caravane.

Pour sa part, le directeur général de l'Agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises, Aimé Blanchard Linvani, a indiqué que cette structure, conformément à sa vocation, va assister les entreprises à chaque étape de leur développement. « L'Agence de développement des très petites entreprises ne ménagera aucun effort, afin de répondre aux aspirations des jeunes qui désirent se lancer dans le monde de l'entreprenariat », a-t-il fait savoir lors du lancement de la caravane.

« Il vous appartient de poser des actes forts en prenant des engagements pour sécuriser votre avenir par la création de vos entreprises », a conclu la ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat s'adressant aux jeunes, dans le cadre de la caravane de l'entrepreneuriat lancée à Ignié et se poursuivra jusqu'à Ouesso pour se terminer à Epéna, dans le département de la Likouala.