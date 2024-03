Sénégal: Baisse de l'activité du secteur secondaire en janvier 2024

Au terme du mois de janvier 2024, l'activité du secondaire est marquée par une baisse de 1,5%, en rythme mensuel. L'information est contenue dans la dernière publication « Point Mensuel de Conjoncture @Mars 2024 » de la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee).

Cette contreperformance est imputable, principalement, aux activités extractives (-18,5%), aux autres industries manufacturières (-29,4%), à la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-23,4%), à la fabrication de produits agro-alimentaires (-1,6%), à la « production et distribution d'électricité et de gaz » (-6,0%), au « travail du caoutchouc et du plastique » (-18,1%) et à la « fabrication de savons, détergents et produits d'entretien » (-20,7%).

A l'opposée, souligne la même source, une bonne tenue de l'activité a été notée, en particulier, dans la production de l'égrenage du coton (>100%), la construction (+4,3%) et la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (+6,0%). En glissement annuel, le secteur secondaire a réalisé une croissance de 1,7%, tirée essentiellement par la production de l'égrenage du coton (>100%), la fabrication de matériels de transport (+94,1), la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+10,3%), la construction (+3,1%), la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (+10,3%), les activités extractives (+4,1%).

Toutefois, note la Dpee, des baisses ont été relevées dans la fabrication de produits agro-alimentaires (-6,1%), la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-29,6%), la fabrication de matériels de transport (-8,3%), le « travail du caoutchouc et du plastique » (-15,4%) et la « fabrication de papier cartons et d'articles en papier ou carton » (-16,8%).