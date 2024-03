Angola: Le ministre de la Défense déplore la mort de Justino Handanga

Luanda — Le ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos "Liberdade", a exprimé mercredi sa profonde consternation face au décès du musicien et compositeur Justino Handanga.

Selon une note à laquelle l'Angop a eu accès, le gouvernant qualifie le musicien d'excellent homme de culture, promoteur et défenseur de l'identité du peuple Ovimbundu, qui décrit magistralement dans sa musique les expériences, les us et coutumes de ce peuple, en plus d'avoir contribué à l'internationalisation de la musique angolaise.

En cette période de douleur et de deuil, lit-on également dans la note, le ministère de la Défense nationale, des Anciens combattants et vétérans de la Patrie s'incline devant la mémoire du défunt et présente ses sincères condoléances à la famille endeuillée.

Justino Handanga est décédé lundi (18), à Luanda, victime de maladie, au complexe hospitalier cardio-pulmonaire Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, où il suivait un traitement depuis une semaine.

L'artiste a commencé à chanter dans les années 80 et avait deux albums à son répertoire, le premier "Ondjonguele Ya Telisiwã (Alvo Atingido)", sorti en 2004 et le deuxième "Homenagem ao impresario Valentim Amões", sorti en 2011.

Les chansons « Ndumbalundo », « Olonamba », « Te saudades », « Paulina », « Carlito » et « Abílio » sont quelques-uns des succès du défunt chanteur.

En 2005, il a participé à la 15ème édition de l'Hit Parade de la Radio Nationale d'Angola, occupant la 3ème place, avec la célèbre chanson "Paulina" et, en 2006, il est arrivé à la 5ème position.