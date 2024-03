Afrique: Journées FIFA - Début du stage des Etalons hier à Casablanca

Les Etalons ont débuté, hier 19 mars 2024, leur stage à Casablanca, au Maroc, en vue des deux matchs amicaux face à la Libye et au Niger. Le nouveau sélectionneur, Brama Traoré, a dirigé sa première séance dans la soirée avec un groupe de 22 joueurs.

Le nouveau sélectionneur des Etalons et ses poulains sont désormais focus sur les deux matchs amicaux à venir, le vendredi 22 mars prochain face aux Chevaliers de la Méditerranée de la Libye et quatre jours plus tard contre le Mena du Niger. Un groupe de 22 joueurs ayant rallié Casablanca, les 18 et 19 mars dernier a débuté, hier un stage qui permettra aux Etalons d'être prêts pour ces deux rencontres amicales. Les joueurs ont rallié par vague la capitale économique marocaine et en début de soirée étaient attendus deux joueurs que sont Issa Kaboré et Blati Touré. Le défenseur de Aris Limassol, Steeve Yago, est blessé et a déclaré forfait pour ces deux matchs. Il a été remplacé par le défenseur central de l'As Douanes, Souleymane Massa Ouattara qui est arrivé hier matin à Casablanca en compagnie de son sélectionneur. Auparavant, dans la matinée d'hier, 19 joueurs ont effectué,une séance de décrassage. Le moins que l'on puisse dire est que l'ambiance était bon enfant tout au long du premier entrainement qui a duré plus d'une heure.

La concentration était également de mise, surtout chez les sept bleus du groupe (Hassimi Traoré, Kader Ouattara, Clément Pitroipa, Salif Tiéteta, Mohamed Ouédraogo, Régis N'do et Souleymane Massa Ouattara. Ceux-ci ont une belle carte à jouer pour ce regroupement, juste après une CAN 2023 très en deçà des objectifs. Parce que c'est un secret de polichinelle, l'écurie des Etalons a besoin de réajustement et de sang neuf dans plusieurs compartiments de jeu, notamment le milieu de terrain et l'attaque. En tout cas, dans l'écurie actuelle des Etalons, l'heure est apparemment au grand changement, surtout dans le personnel entourant l'équipe.

Outre le staff technique rapproché du sélectionneur qui a été dévoilé samedi dernier, de nouveaux visages sont apparus dans le personnel administratif autour de l'équipe. Par exemple, le vice-champion d'Afrique 2013, Mohamed Koffi serait le nouvel intendant alors que ce poste était occupé depuis plusieurs années par l'ancien international burkinabè, Amadou Traoré le Rouquin. En plus, c'est un nouveau staff médical qui a accompagné les Etalons à Casablanca. Dr Abdramanne Ouattara, qui a été dans les années antérieures dans le staff médical des Etalons, fait partie de la délégation. Aussi, les responsables du matériel sont nouveaux. Est-ce des changements définitifs ? Nous ne saurons le dire puisqu'il n'y a pas encore eu une note officielle à ce sujet de la Fédération burkinabè de football (FBF). En attendant, les Etalons préparent deux matchs importants, même s'ils sont amicaux, face à la Libye et le Niger, le 22 et le 26 mars prochain à Casablanca.