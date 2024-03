Ile Maurice: L'émancipation par la responsabilité

Mariée et mère de trois enfants, elle travaille dans la restauration. Tout en se consacrant à sa famille et à l'éducation de ses petits, Sheetal Purmanund apporte son soutien à d'autres enfants et joue un rôle clé dans l'encadrement de familles démunies. Cela, à travers l'organisation non gouvernementale (ONG) Yeshua Fellowship, dont elle est la fondatrice, la coordinatrice et la référente pour tous les projets. Située à Résidence Atlee, l'association vient en aide aux personnes démunies grâce à des dons et s'engage dans des programmes de sensibilisation et d'autonomisation d'enfants et de familles vulnérables, qui n'ont pas de logement, d'éducation ou d'emploi.

«Mon plus grand devoir a été d'assurer un avenir sûr à mes enfants en leur offrant un environnement favorable à leur développement, en les disciplinant, en leur inculquant la foi et en veillant à ce qu'ils reçoivent l'éducation nécessaire pour devenir indépendants et qu'ils connaissent leurs droits et leurs responsabilités. Je me retrouve à jouer différents rôles, de celui de gardienne du foyer à celui d'éducatrice et de protectrice. L'inspiration m'est venue d'étendre ce rôle à d'autres familles afin que chaque enfant s'épanouisse dans un environnement sain, où il est éduqué et connaît ses droits et obligations. Je dirige aujourd'hui notre Family Empowerment Programme au niveau national, où nous offrons un soutien, une formation et un encadrement à 627 familles en difficulté, y compris des squatteurs dont les enfants ne pouvaient pas s'inscrire à l'école en raison de l'absence de documents tels qu'une preuve d'adresse.»

Parmi ses projets les plus significatifs, confie Sheetal Purmanund, il y a le Way to Happiness - International Mauritius Chapter, qu'elle gère avec d'autres volontaires qui y participent sous son égide. «Cette approche a été utilisée dans des pays comme les États-Unis, le Mexique et l'Inde, et nous essayons de la mettre en oeuvre ici. Il s'agit d'un code moral et d'un guide des droits humains qui favorisent les relations communautaires, la paix et la tolérance. Grâce à des séances de sensibilisation sur le terrain, nous apprenons aux gens comment l'intégrer dans leur vie professionnelle et personnelle. Nous avons pu sensibiliser les postes de police, les écoles, les directions d'entreprises, ainsi que des régions telles que Baie-du-Tombeau et Cité Malherbes, où nous avons constaté qu'il y avait un grand besoin d'éducation aux droits humains et de renforcement de la communauté contre les discriminations», explique-t-elle.

Sa conclusion : «Si les hommes possèdent les caractéristiques d'un lion, à la fois roi, protecteur et féroce, les femmes, elles, possèdent les caractéristiques d'une lionne qui se bat à sa manière et qui est à la base de tout, pour bâtir et veiller à ce que tout soit bien fait, à son niveau, à celui de sa famille et à celui de la société. Les deux doivent s'épanouir dans un espace équitable. En même temps, les femmes peuvent exceller dans des postes de responsabilité et prendre des décisions clés, ce qui doit être davantage encouragé.»