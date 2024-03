Afrique de l'Est: Le nouvel ambassadeur indien est déterminé à approfondir la coopération avec l'Éthiopie.

<strong>Addis Abeba, — : -Le nouvel ambassadeur indien en Éthiopie, Anil Kumar Rai, s'est engagé à approfondir la coopération avec l'Éthiopie dans de nombreux domaines.

L'ambassadeur, qui a présenté ses lettres de créance à la présidente Sahle-Work Zewde, a dévoilé à l'ENA qu'il a reçu des conseils des dirigeants indiens et éthiopiens pour approfondir la coopération entre les pays.

« Ces deux pays ont une très longue histoire de coopération qui a de nombreuses dimensions et ces dimensions peuvent être encore élargies et mises à l'échelle. L'ambassadeur a souligné qu'il existe de nombreuses priorités de développement de l'Inde et de l'Éthiopie qui doivent être abordées ensemble où les dirigeants au sommet travaillent en étroite collaboration sur ces questions.

La récente adhésion de l'Éthiopie aux BRICS contribuera davantage à travailler ensemble pour garantir la participation de l'Éthiopie afin de maximiser la valeur et les voix des pays en développement au sein du groupe, a-t-il noté.

Le directeur général des affaires du Moyen-Orient, de l'Asie et du Pacifique, Gebeyehu Ganga, a indiqué que l'Éthiopie et l'Inde entretiennent des relations bien établies sur les questions politiques bilatérales et multilatérales.

L'Éthiopie et l'Inde entretiennent des relations bien établies englobant l'investissement, le commerce, les échanges entre les peuples, la coopération scientifique et technologique et la collaboration sur les questions politiques bilatérales et multilatérales, a-t-il souligné.

L'Inde fait partie des cinq principaux investisseurs en Éthiopie, selon le directeur général. Gebeyehu a ajouté que l'Éthiopie est depuis si longtemps une voix africaine et que les pays s'efforceront d'être les principales voix de la coopération Sud-Sud.