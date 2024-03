Afrique: Succès de la CAN 2023 - Ce qu'en pense le comité international anti-corruption sportive

Les Eléphants de Côte d'Ivoire ont remporté la 34e édition de la Coupa d'Afrique des nations de football. La compétition s'est déroulée du 11 janvier au 13 février 2024, en Côte Ivoire. Retour sur les félicitations de M. Amed Benamar président du comité international anti-corruption sportive à Alassane Ouattara et au peuple ivoirien. Dans un courrier aux autorités ivoiriennes, ci-dessous, après le sacre des Eléphants le président comité international anti-corruption sportive, Amed Benamar dit ce qu'il pense de la Côte d'Ivoire

« Permettez-moi en ma qualité de président du comité international anti-corruption sportive d'adresser mes félicitations au Président Alassane Ouattara, au gouvernement et au peuple ivoirien, pour cette magnifique victoire et pour l'organisation impeccable de cet événement qui a tenu toutes ses promesses et qui a contribué à rassembler le continent autour du football comme l'a si bien souligné Gianni Infantino, le Président de la FIFA aux responsables de la CAF et tous les employés pour l'organisation de cette compétition spectaculaire, au président de la fédération ivoirienne de football et son staff et aux différentes personnalités qui ont eu l'insigne honneur d'organiser la meilleure CAN du continent et ce, de l'avis de tous les participants et des instances sportives internationales.

Je souhaite également féliciter les Éléphants pour leur sacre mérité de cette CAN qui vient de s'achever et qui n'aurait pu se dérouler avec succès sans l'investissement essentiel des responsables, du staff à qui a été confié l'organisation de la CAN et à toutes les personnes qui ont contribué au succès de cet événement.

Je voudrais féliciter les joueurs, pour leurs performances bien sûr, mais aussi pour leur engagement et les émotions qu'ils nous ont fait partager.

J'associe bien évidemment à mon propos les organisateurs, les joueurs et le public avec une pensée particulière pour celles et ceux qui ont été en amont et en aval à la barre de cet événement planétaire qui a fait vibrer plus de 1 milliards de spectateurs à travers le monde...

Je souhaite, à travers les joueurs et les dirigeants remercier et féliciter aussi celles et ceux qui les ont entouré, encadrement technique et médical, chargés de les accompagner, et aussi tous ceux qui, de près ou de loin ont contribué à la réussite de moment historique pour l'Afrique . .

La réussite, même lorsque le sport est individuel, ne peut être que collective et c'est important de rendre hommage à tous celles et ceux qui oeuvrent dans l'ombre et n'en sont pas moins essentiels au succès..

La Cote d'Ivoire sort grandement auréolée de cette fête du football qui a captivé l'attention de l'Afrique entière voire le monde entier pendant un mois ,au regard de la bonne organisation saluée par tous et du sacre mérité haut la main, elle a inscrit son nom en lettres d'or pour postuler à l'organisation de la seconde coupe du monde en terre africaine, comme l'a si bien dit monsieur Patrice Motsepe, le président de la Confédération Africaine de Football (CAF) - et vice- président de la FIFA