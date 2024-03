Seychelles: La notation Fitch des Seychelles BB - Montre « une croissance économique continue », déclare un haut responsable

La nouvelle notation Fitch des Seychelles de BB- avec des perspectives positives montre la croissance économique continue de la nation insulaire, a déclaré mercredi un haut responsable du ministère des Finances.

La déclaration a été faite par la secrétaire principale aux finances, Astride Tamatave, lors d'une conférence de presse, après la publication du dernier Fitch Ratings vendredi dernier, rehaussant les Seychelles de BB- avec perspective stable à BB- avec perspective positive.

"Cette notation montre que Fitch Rating, en tant qu'agence de notation de crédit, est devenue plus optimiste quant à l'avenir de la solvabilité des Seychelles. Cela montre également que les diverses politiques budgétaires et monétaires des Seychelles adoptées par la Banque centrale et le gouvernement après la pandémie de COVID, pour relancer l'économie, fonctionne", a déclaré Mme. Tamatave.

Elle a expliqué qu'en 2023, les Seychelles ont atteint une performance budgétaire primaire de 1,8 pour cent du PIB, avec une dette chutant à 60,1 pour cent du PIB.

Le classement indique que les arrivées de touristes et les revenus touristiques ont augmenté respectivement de 5,7 pour cent et 5,8 pour cent en 2023, reflétant une stabilisation après des augmentations de 82 pour cent et 59 pour cent en 2022.

Outre le tourisme, Mme. Tamatave a déclaré que le secteur des technologies de l'information et de la communication a grandement contribué à l'économie en 2023, aux côtés de la pêche à hauteur de 2,5 pour cent.

Le premier vice-gouverneur de la Banque centrale des Seychelles, Brian Commettant, a déclaré que cette amélioration de la note Fitch des Seychelles peut également être attribuée à l'augmentation des devises du pays. En 2023, les devises entrant aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont augmenté de 5,8 pour cent.

"Cela a également contribué à soutenir les réserves du pays, qui sont passées de 639 millions de dollars en 2022 à 682 millions de dollars en 2023, ce qui, selon les estimations, permettra de couvrir au moins trois mois d'importations", a-t-il ajouté.

Malgré les perspectives positives de Fitch Ratings, le rapport note que les Seychelles restent sensibles aux impacts du changement climatique, la nation insulaire étant excessivement vulnérable aux dangers posés par l'élévation du niveau de la mer, dont les effets sont déjà visibles principalement à travers une augmentation des tempêtes une fréquence et une intensité qui rendent certaines infrastructures côtières inutilisables.