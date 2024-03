Cote d'Ivoire: Hydrocarbures - La Société nationale explore de nouveaux horizons

La Côte d’Ivoire a amorcé depuis quelques années un nouveau tournant dans sa politique énergétique. Le pays est en plein développement de son potentiel pétrolier avec les dernières découvertes de gisements d'hydrocarbures. Rapporte une source officielle proche de la Société nationale d’opérations pétrolières en Côte d’Ivoire,(Petroci).

Ces récentes découvertes ont mis en lumière les réserves nationales d’hydrocarbures, faisant de la Côte d’Ivoire un acteur de référence dans l’écosystème énergétique ouest-africain. Les réserves associées aux champs « Baleine » et « Baleine East 1 X », respectivement découverts en septembre 2021 et juillet 2022, sont estimées entre 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole et 1,8 à 2,4 billions de pieds cubes de gaz associé selon la direction générale de Petroci.

Outre les gisements « Baleine » qui s'étendent sur les quatre blocs CI-101, CI-801, CI-401 et CI-802, l’entreprise italienne Eni, la partie ivoirienne a fait une nouvelle découverte d'or noir et de gaz naturel à environ 45 kilomètres aux larges des côtes ivoiriennes, et à 120 km à l'ouest du gisement Baleine, sur le bloc CI-205.

Dénommée Calao, ce gisement de gaz, de pétrole léger et de condensat est la deuxième plus importante découverte en Côte d'Ivoire. Ces réserves en pétrole sont estimées entre 1 milliard et 1,5 milliard de barils. Par ailleurs, beaucoup plus riche en gaz naturel, le gisement « Calao » permettra, selon la note à la presse, à terme, de répondre aux besoins du pays pour la production d'électricité.

Ces performances, l’entreprise les doit à la richesse de ses ressources humaines qualifiées avec à leur tête Mme Fatoumata Sanogo. Une femme d’expérience aux compétences avérées. Avec elle, l’entreprise est en train de se positionner comme un acteur clé de cette révolution énergétique ivoirienne.

Depuis sa nomination le 18 juillet 2023, elle a su imprimer sa marque à travers un management de qualité et un leadership inspirant. Sous sa direction, depuis juillet 2023, Petroci, fer de lance de cette nouvelle dynamique énergétique, s’est inscrit dans cette vision et accompagne cette envie de la Côte d’Ivoire de s’inscrire dans le cercle des pays à fortes potentialités énergétiques.

La directrice générale s’est engagée à promouvoir l’excellence et l’efficacité au sein de cette grande entreprise, à travers plusieurs actions fortes, notamment l’instauration d’une politique de « cost saving » (réduction des coûts) qui a permis à l'entreprise de faire une économie d'environ 12.5 milliards de FCfa au cours de l’année 2023.

Cette politique permet également de réaliser déjà, au titre du premier trimestre 2024, une économie de 7 milliards de FCfa ; la relance et l’accélération de la réalisation de l’ancien projet immobilier d’Abatta au profit des agents ; la redynamisation en vue de la performance technique et financière des filiales, en y affectant des agents de la Holding pour l'amélioration de leur gouvernance. Sans oublier la levée du projet de privatisation de la distribution du gaz butane et la relance de l'activité de distribution de gaz butane avec des promotions pour le ramadan ; l’instauration d’une bonne gouvernance pour assurer le fonctionnement optimal de l’entreprise.

Bras séculier de l’Etat dans le domaine pétrolier, Petroci, à en croire la direction générale, entend travailler à consolider ses acquis et entend exporter son expertise vers d’autres pays africains.