Maroc: ICESCO - Des Oulémas visitent l'exposition et le musée de la Sirah du Prophète

Rabat — Une délégation composée d'Oulémas et d'intellectuels de renom a visité, mercredi, l'exposition et le musée de la Sirah du Prophète et de la civilisation islamique qui se tiennent, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, au siège de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO).

Dans un communiqué, l'ICESCO précise que la délégation est composée de Cheikh Mohamed Hussein, grand Mufti d'Al-Qods et de la Palestine, Imam et prédicateur de la mosquée Al Aqsa, de Cheikh Issa Dario, président du Conseil supérieur des affaires islamiques de la Gambie, de M. Bahaudheen Muhammed Nadwi, vice-président de l'Université Islamique Darul Huda en Inde, de M. Hassan Al Mannai, ancien professeur à l'Université tunisienne Ez-zitouna, de M. Mohamed Akram Nadwi, directeur et l'un des fondateurs de l'institut Al Salam d'Oxford en Grande Bretagne, et des récitateurs El Hussein El Kassimi El Bakkali et Ayoub Nacer du Maroc.

A cette occasion, le directeur général de l'ICESCO, Salim bin Mohammed Al-Malik, a indiqué que l'exposition et le musée de la Sirah du Prophète et de la civilisation islamique s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l'Organisation pour faire rayonner l'image de l'Islam et lutter contre l'extrémisme et la haine.

Cette exposition, a-t-il dit, est le fruit d'un partenariat stratégique entre l'ICESCO, la ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammadia des Oulémas.

Au cours de cette visite guidée, la délégation, qui a suivi des explications exhaustives sur cette exposition et ce musée, s'est félicitée au terme de cette immersion d'avoir visité ce grand édifice qui s'adresse de manière simplifiée à toutes les catégories sociales, en faisant usage des dernières technologies, conclut le communiqué.