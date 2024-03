Algérie: Le président du parti Talaie El-Hourriyet affirme la nécessité de renforcer la cohésion nationale pour faire face aux différents défis

ALGER — Le président du parti Talaie El-Hourriyet, Reda Benounane, a affirmé, mercredi à Alger, l'importance de renforcer la cohésion nationale pour faire face aux différents défis et menaces dans le contexte des changements géopolitiques que connait le monde.

Dans une déclaration à la presse au terme de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au siège de la Présidence de la République, M. Benounane a précisé que la rencontre a été "une opportunité pour écouter la vision du président de la République sur les principales questions d'actualité et de confirmer la vision du parti sur l'impératif de l'unité nationale et de l'immunisation du pays pour faire face aux différents défis et menaces dans le contexte des changements géopolitiques que connait le monde".

Il a, en outre, exprimé "la disposition du parti à contribuer à toute démarche visant à rassembler tous les Algériens, à relancer l'économie nationale, à défendre les fondements de la Nation et à renforcer et à soutenir la diplomatie algérienne dans sa défense des causes justes dans le monde, notamment les causes palestinienne et sahraouie".

Le président de Talaie El-Hourriyet a, également, indiqué avoir soumis au président de la République "un document préparé par le Secrétariat national du parti qui renferme une vision prospective de l'Algérie à l'horizon 2030".