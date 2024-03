Algérie: Guelma - Le 8ème festival culturel local de l'Inchad du 25 au 29 mars

GUELMA — La 8ème édition du festival culturel local de l'Inchad se tiendra du 25 au 29 mars courant à la maison de la culture Abdelmadjid Chafaï de Guelma, apprend-on mercredi auprès du commissaire de la manifestation M. Amar Aziz.

Dans une déclaration à l'APS, M. Amar Aziz a précisé que la compétition officielle du festival placé sous le thème "Rassembler par la mélodie, rencontre de la mémoire et des valeurs" verra la participation de 10 troupes des wilayas de l'Est du pays (Guelma, Constantine, Sétif, Annaba, Jijel, Biskra et Tébessa).

Placée sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts et du wali de Guelma, Mme Houria Aggoune, cette édition se tient sous forme de compétition encadrée par un jury de spécialistes et la troupe lauréate de la première place sera qualificative pour les festivals national et international de l'Inchad de l'année 2024 et les vainqueurs de la deuxième et troisième places receveront le bouclier du festival, selon la même source.

Outre la compétition, des concerts seront animés en soirées par les troupes participantes et les artistes Mounchidine dont Ali Sahraoui de Bousaada (M'sila) (Mouchid Sharjah 2024), Abderrahmane Bouhebila de Constantine, Adel Haned d'Alger et Ali Merkat de Tiaret.