Burkina Faso: La Chine, première puissance influente sur le Burkina Faso ?

L'influence chinoise suscite plus d'approbation que celle du Japon et des États-Unis.

Key findings

La Chine est la première puissance étrangère qui influence positivement le Burkina Faso, suivie du Japon et des Etats-Unis d'Amérique, selon les répondants. o Les Burkinabè restent divisés quant à l'influence de l'Union Européenne sur leur pays (37% positive vs. 37% négative).

Plus de sept Burkinabè sur 10 (72%) estiment que les activités économiques de la Chine influencent « beaucoup » (40%) ou « quelque peu » (32%) l'économie de leur pays.

Quatre Burkinabè sur 10 (40%) affirment savoir que le Japon accorde des prêts ou de l'aide au développement à leur pays. o Parmi ceux-ci, 38% pensent que le Japon impose moins d'exigences à leur pays par rapport à d'autres pays donateurs. Un tiers (33%) pensent qu'il met plus d'exigences, tandis que 24% estiment que les exigences sont les mêmes.

Le Burkina Faso est tributaire de l'aide publique au développement (APD) pour le financement de ses projets de développement, comme la plupart des pays africains. En 2022, le pays a reçu à ce titre plus de $1.823 millions de dollars américains, avec une prédominance des dons (67,9%) et de l'aide multilatérale (64,5%). Les principaux contributeurs bilatéraux étaient les Etats-Unis, la France, l'Allemagne, le Canada, la Suède, l'Autriche, la Suisse, la Belgique, le Japon et le Luxembourg. Quant aux principaux contributeurs multilatéraux, la Banque Mondiale, l'Union Européenne et la Banque Ouest Africaine de Développement constituaient en 2022 le trio de tête (Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, 2023).

Comme on peut le constater, la Chine, qui a repris ses relations diplomatiques avec le Burkina Faso en mai 2018 après 24 années de rupture, ne figure pas parmi les 10 premiers donateurs bilatéraux du Burkina Faso. Serait-elle néanmoins devenue la première puissance influente sur le Burkina Faso ?

On pourrait le penser, à la lecture des résultats de la dernière enquête Afrobarometer au Burkina Faso, réalisée en 2022, car une grande partie des Burkinabè estiment que les activités économiques de la Chine influencent beaucoup l'économie du Burkina Faso et que l'influence politique et économique de la Chine sur leur pays est positive.

L'influence économique et politique des Etats-Unis d'Amérique d'une part et celle du Japon d'autre part sur le Burkina Faso sont également perçues comme positives par les Burkinabè, mais dans une proportion moindre que celle de la Chine.

En revanche, en ce qui concerne l'influence économique et politique de l'Union Européenne sur le Burkina Faso, relativement peu de Burkinabè la considèrent comme positive.

Par ailleurs, une bonne partie des répondants affirment être au courant que le Japon octroie des prêts ou de l'aide au développement à leur pays et que ses exigences sont moindres comparativement aux autres bailleurs.

Augustin Loada, professor of public law and political science, is the general coordinator of the Afrobarometer survey in Burkina Faso.