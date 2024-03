Afrique de l'Ouest: Le Niger rompt sa coopération militaire avec les États-Unis - Pourquoi c'est mauvais pour la sécurité du Sahel

analyse

Le Niger - un pays enclavé de 25 millions d'habitants situé dans l'une des régions les plus instables du monde - a récemment annoncé qu'il suspendait sa coopération militaire avec les États-Unis.

Depuis plus d'une décennie, le Niger est l'un des alliés les plus fiables des Etats-Unis au Sahel. La région du Sahel, qui s'étend en Afrique de l'Atlantique à la mer Rouge, est l'une des plus grandes régions mal gouvernées du monde. Le terrorisme, le banditisme, le trafic (d'êtres humains, d'armes, de drogue), les vols de bétail et les vols à main armée ont prospéré dans la région.

Ces dernières années, la démocratie a été menacée dans la région. Depuis 2020, sept coups d'Etat y ont été perpétrés, dont quatre ont été couronnés de succès. Le coup d'Etat au Nigerr en juillet 2023 est le plus récent, après ceux de la Guinée, du Burkina Faso et du Mali.

Les juntes du Niger, du Mali et du Burkina Faso justifié leur prise de pouvoir par trois raisons principales : l'insécurité croissante, la stagnation économique et la corruption.

Après la prise du pouvoir par les militaires au Niger, les États-Unis ne l'ont pas qualifié de coup d'État, dans un premier temps. Ils voulaient ainsi conserver certains éléments de la coopération militaire avec le pays. Le qualifier de coup d'État aurait limité l'aide à la sécurité que les États-Unis pourraient fournir au pays.

%

En octobre 2023, les États-Unis ont finalement qualifié l'événement de coup d'État, limitant ainsi la coopération en matière de sécurité. En décembre 2023, les États-Unis avaient 650 militaires travaillant au Niger.

J'étudie la région sous l'angle de la sécurité et de la politique depuis plus de dix ans. Sur la base des recherches que j'ai effectuées, y compris un article écrit en 2018 sur la base de drones américaine à Agadez, je pense que la décision du Niger de mettre fin à la coopération militaire avec les États-Unis aura un impact considérable sur la sécurité dans la région. Certaines des conséquences pourraient être une surveillance limitée des groupes d'insurgés, une réduction du partage de renseignements et une éventuelle escalade des attaques par des groupes terroristes.

L'histoire

Le premier déploiement de troupes américaines au Niger a eu lieu en 2013 lorsque 100 militaires ont été envoyés et ont opéré à partir d'une base militaire à l'aéroport de Niamey qui était partagé avec la France. Washington a ensuite construit l'une de ses plus grandes bases de drones en Afrique à Agadez, au Niger. Cette base lui a permis de mener des activités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, qui couvraient la quasi-totalité de la région du Sahel.

Depuis que la base de drones "Base aérienne 201" a été mise en service en 2019, elle constitue un atout militaire majeur pour les États-Unis au Sahel. Les informations recueillies à partir de la base ont été essentielles pour suivre et combattre les groupes d'insurgés opérant dans la région.

Outre la base de drones, les États-Unis ont également apporté une aide militaire au Niger avant le coup d'Etat de 2023.

Pourquoi cette rupture ?

La première raison de la fin de la coopération militaire est l'interruption du soutien financier des États-Unis.

Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde et dépend de l'aide étrangère.

Avant le coup d'État militaire de juillet 2023, les États-Unis étaient un contributeur important de l'aide au pays. En 2018, les États-Unis ont engagé 437 millions de dollars dans le pays pour renforcer les secteurs de l'agriculture et de l'élevage du Niger. Les États-Unis ont également soutenu le pays dans la lutte contre l'insurrection avant le coup d'État.

Le coup d'État a radicalement changé les relations. En octobre 2023 (trois mois après le coup d'État), les États-Unis ont supprimé plus de 500 millions de dollars d'aide au Niger. Cela a affecté le financement de la sécurité du pays.

La deuxième raison est que la junte nigérienne a estimé que les États-Unis n'étaient plus disposés à travailler avec elle. Peu après le coup d'État, les opérations de drones américains au Niger ont été limitées à la surveillance pour protéger les biens américains. Les États-Unis ont cessé de partager des renseignements avec la junte nigérienne, faisant ainsi pression sur cette dernière pour qu'elle abandonne le pouvoir.

Cela a entravé les opérations antiterroristes du Niger, car l'échange de renseignements est essentiel pour suivre et planifier les attaques contre les groupes d'insurgés.

La question de la base de drones est également liée à ce problème. Cette base est une source majeure de surveillance et de collecte de renseignements. Il existe cependant un accord d'utilisation de 10 ans qui expire cette année (2024). La junte pourrait penser que le moment est venu de rompre les relations militaires avec les États-Unis afin de ne pas renouveler l'utilisation de la base. On ne sait pas exactement ce qu'il adviendra de la base de drones maintenant que le Niger a rompu ses liens avec les États-Unis.

La réduction brutale de la coopération militaire a frustré les autorités nigériennes qui soutiennent que les États-Unis opèrent désormais dans le pays de manière illégale.

Washington tente à présent d'établir de nouveaux accords de coopération en matière de sécurité et envisage d'utiliser des pays tels que le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin pour les drones de reconnaissance américains.

En outre, le renforcement des liens entre le Niger et la Russie est une source de préoccupation majeure pour les États-Unis. En janvier 2024, le Niger a accepté de renforcer les liens militaires avec la Russie. Les États-Unis et leurs alliés s'en inquiètent. L'une des raisons pour lesquelles le Niger se tourne vers la Russie, outre la réduction du financement, est le refus des États-Unis de fournir au Niger les armes nécessaires pour lutter contre l'insurrection.

Implications pour la sécurité

La région du Sahel est vaste et les drones de surveillance américains ont été utiles pour identifier les sites terroristes. Si les relations entre les États-Unis et le Niger sont définitivement rompues, la surveillance et la collecte de renseignements seront sérieusement affectées, même si les États-Unis s'installent dans d'autres pays. En effet, le Niger occupe une position stratégique et les drones pilotés depuis le pays pourraient couvrir de grandes parties du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest.

Le fait qu'il y a eu une augmentation des attaques terroristes au Niger, Mali et Burkina Faso depuis le coup d'État au Niger en 2023 suggère que ces craintes pourraient être justifiées.

Les groupes terroristes pourraient tirer parti de la situation et devenir plus audacieux. Les drones de surveillance ont un effet dissuasif sur les groupes terroristes.

Je pense qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties de s'engager dans un dialogue respectueux. Le gouvernement nigérien a accusé les États-Unis d'avoir une "attitude condescendente" et de tenter de forcer la junte à choisir entre les États-Unis et la Russie. Avec la Russie qui attend en embuscade, les Etats-Unis doivent changer d'approche pour ne pas perdre ce partenaire stratégique.

Olayinka Ajala, Senior lecturer in Politics and International Relations, Leeds Beckett University