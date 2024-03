Madagascar: Journée Internationale de la Francophonie - Accent mis sur l'innovation, la création et l'entrepreneuriat cette année

La Journée internationale de la Francophonie a été célébrée à travers une cérémonie officielle à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, hier.

Cette célébration, qui a lieu tous les 20 mars chaque année, a été placée sous le thème « Créer, innover, entreprendre en français » cette année. Un thème qui sera repris lors du 19ème sommet de la francophonie qui aura lieu à Paris en octobre prochain.

Hommage à tous les francophones

Dans son message diffusé durant la cérémonie, la Secrétaire Générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo a tenu à rendre hommage à tous les talents francophones, tels que les créateurs littéraires, artistiques et sportifs qui font rayonner la langue française dans sa diversité. Elle a également tenu à valoriser l'innovation en français et à remercier les entrepreneurs qui font vivre cette organisation qui, soit dit en passant, est un espace francophone riche de 88 pays et plus de 320 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents.

La ministre des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika, quant à elle, a profité de cette cérémonie pour mettre en lumière l'historique de la Francophonie dans lequel Madagascar tient un rôle important, en rappelant que Madagascar fait partie des membres fondateurs de cette organisation. « Madagascar est d'ailleurs pleinement engagé dans les activités de la Francophonie », souligne-t-elle dans son allocution. En témoignent la tenue du 16ème sommet de la Francophonie à Antananarivo en novembre 2016 et la mise en place du Bureau Régional de l'Organisation Internationale de la Francophonie qui est devenu aujourd'hui la Représentation de l'OIF pour l'Océan Indien.

%

Des projets dépassant l'aspect culturel

Différents programmes et projets en faveur de la population malgache ont également pu voir le jour grâce au dynamisme de cette organisation dans différents domaines, dont le système éducatif, culturel, l'entrepreneuriat féminin et l'insertion professionnelle des jeunes. Parmi ces initiatives, le Fonds « La Francophonie avec Elles » destiné à soutenir les femmes affectées par la crise de la Covid 19, qui a permis à une vingtaine de projets d'être concrétisés, en quatre éditions. La ministre a également évoqué le projet état civil lancé en 2022 qui a permis à plus de 40 000 enfants malgaches de bénéficier d'actes de naissance et enfin la signature de convention multipartite avec les institutions en charge de la lutte contre la corruption et la promotion de la démocratie et de l'État de droit. « Des actions reflétant la vision de l'organisation pour un monde plus solidaire, plus pacifique, plus respectueux de la diversité culturelle et linguistique », a-t-elle conclu.