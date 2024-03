Madagascar: 13es Jeux africains - Rugby - Victoire des Makis face aux Nigérianes, duel contre l'Ouganda ce jour

Une première victoire encourageante pour les Ladies Makis à 7 aux Jeux africains. Les protégées de Mamy Andriamaro Hajasoa se sont imposées face aux Nigérianes par 20 à 5 lors de leur premier match, hier, au Stade de rugby de l'Université du Ghana. Dominatrices tout au long de la rencontre, mais, beaucoup reste à améliorer pour les Makis pour les trois matchs du jour. Valisoa a ouvert le score précocement une minute après le coup d'envoi de la rencontre sur un essai sur le flanc droit du terrain après avoir trompé la défense nigériane. Une minute plus tard, Ginah Kely double la mise sur un second, malheureusement, les deux essais n'ont pas été transformés. Les Makis menaient par 10 à 0.

Au retour des vestiaires, les Nigérianes arrivent à aplatir un essai à la 7e minute. Les Makis ont même suivi le jeu des Nigérianes et ont du mal à contrer leurs offensives. A la 12e minute, Delphine inscrit le 3e essai malgache et Claudia conclut le match sur un 4e essai. « La défense a fonctionné mais nous allons renforcer davantage le côté défensif face aux Ougandaises », a déclaré le coach. Le moral des joueuses est au beau fixe. « La chaleur, le manque de concentration, nous ont fait défaut, hier. Nous allons miser sur les attaques sans minimiser la défense. Nous allons faire de la récupération, boire beaucoup d'eau et travailler sur la concentration », a expliqué Claudia Rasoarimalala. L'Ouganda, auteur de deux victoires, mène la course en tête avec 8 points, suivi de Madagascar avec 4 points, le Ghana a 3 points, le Nigéria et la Tunisie sont encore à 0 point. Les Makis affrontent ce jour respectivement les Ghanéennes, les Tunisiennes et les Maliennes.