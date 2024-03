Algérie: Sonatrach - Hachichi inspecte les structures du groupe dans la wilaya de Bejaïa

ALGER - Le président directeur général (P-DG) du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, accompagné du wali de la wilaya de Bejaïa, Kamel Eddine Karbouche, a effectué une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Bejaïa, où il a inspecté et suivi le fonctionnement des structures du groupe dans la wilaya, a indiqué, mercredi, un communiqué du groupe.

M. Hachichi a entamé sa visite, en compagnie de cadres dirigeants du groupe, par l'inspection du projet de réalisation de la station de dessalement de l'eau de mer au niveau de la région de Tighremt dans la commune de Toudja, où la délégation a écouté des explications techniques sur la progression des travaux, ayant atteint un taux de réalisation d'environ 44%, grâce au système de travail de rotation adopté sur 24h, conformément aux instructions des hautes autorités du pays, afin de respecter les délais de livraison, selon la même source.

Cette infrastructure essentielle, d'une capacité de production future estimée à 300.000 m3/jour, couvrira après sa réception, fin décembre 2024, les besoins de 3 millions d'habitants dans la wilaya de Bejaïa et les régions voisines qui relèvent de la wilaya de Bouira et de Sétif, a indiqué le groupe dans son communiqué.

La deuxième étape de la visite, ajoute le communiqué, était le siège de la Direction régionale des activités de transport par canalisation, où M. Hachichi a écouté d'amples explications sur son fonctionnement, et a donné des instructions pour "augmenter le niveau de performance", relevant l'importance de ces structures, qui jouent un rôle pivot dans le transport et la commercialisation des hydrocarbures selon des normes modernes de sécurité".

%

Le P-dg du groupe Sonatrach et la délégation l'accompagnant ont, par la suite, inspecté le port pétrolier dans cette wilaya, où il a visité la salle de contrôle de la station de réception OB1, et a écouté une présentation sur les activités de la Société de Gestion et d'Exploitation des Terminaux Marins à Hydrocarbures «STH ».

La délégation s'est également enquise des installations du port pétrolier de Béjaïa, y compris la bouée de chargement SPM , permettant le chargement de grands pétroliers sans l'accès au port.

Le groupe a rappelé que la direction régionale du transport par canalisation assure le transport du pétrole brut de la région de Haoud El Hamra vers le terminal de Béjaïa, ainsi que de Beni Mansour vers la raffinerie d'Alger (via les oléoducs OB1/OG1), ainsi que le transport de gaz naturel de Hassi R'mel vers le terminal de Bordj Menaiel (via le gazoduc GG1).

La dernière halte dans la la visite a été l'occasion pour M. Hachichi et la délégation l'accompagnant de se rendre au district de commercialisation Naftal à Béjaïa, où il a écouté un exposé en détail sur les activités de cette filiale dans le territoire de la wilaya, qui oeuvre à répondre aux besoins des habitants de 52 communes réparties dans la wilaya en différents produits pétroliers, a ajouté la même source.

M. Hachichi, accompagné du wali de la wilaya de Béjaïa, a inauguré et baptisé la station-service "El Nasr" à Bir El Salam, commune de Béjaïa, qui s'étend sur une superficie de plus de 15.000 m2, après la réhabilitation et la modernisation de toutes ses structures pour soutenir les installations de Naftal dans la wilaya.