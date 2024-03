Madagascar: Coopération militaire - La France progresse dans la formation des éléments malgaches

Du 11 au 15 mars dernier, la collaboration entre la Gendarmerie française et les forces de l'ordre malgaches s'est intensifiée lors d'une formation stratégique. Deux membres du personnel de la cellule renseignement du Commandement de la Gendarmerie française de La Réunion ont pris en charge la formation de 10 gendarmes et 10 policiers malgaches. Cette initiative, visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de l'ordre, a marqué une autre étape de la coopération bilatérale franco-malgache en matière de sécurité.

Situations réelles

En effet, les cinq jours de formation ont offert aux participants une plongée dans divers aspects du renseignement et de la sécurité intérieure. Les cours théoriques ont été complétés par des exercices pratiques et des simulations de situations réelles, permettant aux 20 éléments malgaches de mettre en pratique leurs nouvelles compétences dans un environnement contrôlé.

Efficacité

Il est essentiel pour les forces de sécurité du pays de disposer davantage des compétences et des connaissances nécessaires pour anticiper, analyser et traiter les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Ces formations visent à améliorer la coordination et l'efficacité dans la lutte contre diverses formes de criminalité, notamment les dahalo, les trafics de produits illicites tels que les stupéfiants et le bois de rose, ainsi que la gestion des mouvements sociaux et la préservation de la sécurité publique.

La coopération entre la Gendarmerie française et les forces de l'ordre malgaches ne se limite pas à des formations ponctuelles. Elle s'inscrit dans un partenariat durable, fondé sur le partage d'expertise et la solidarité entre nations, tel que la délégation de l'ambassade de France avait exposé auprès du ministre des forces armées, Monja Delphin Sahivelo, le 14 février dernier à Ampahibe. Par exemple, le projet de coopération « Appui à l'emploi de la marine nationale et à la formation des équipages » qui a pour vocation d'échanger sur les expériences des corps de marines des deux pays.

Renforcement de capacités

Cette initiative souligne l'engagement continu de la France envers Madagascar et sa volonté de soutenir le pays dans le renforcement des capacités des forces de l'ordre. La formation dispensée par la Gendarmerie française aux forces de l'ordre malgaches représente un pas significatif vers une coopération renforcée et une sécurité accrue dans la région.