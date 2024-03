Madagascar: Législatives - Les voix dissidentes émergent dans les deux camps

Les dissidents risquent de faire légion dans les deux camps, opposants comme partisans du pouvoir. D'ailleurs, ceux qui ont déjà été écartés râlent en coulisses et promettent de prendre leur revanche.

Les jours qui viennent marqueront la publication de la liste définitive des candidats de la plateforme présidentielle. Cette liste, composée des partisans du régime en place, suscite déjà un vif intérêt parmi les différents partis et associations politiques soutenant le président de la République. Ces candidats vont être tirés, non pas au hasard, dans la longue liste des formations politiques qui soutiennent le Chef de l'Etat. Avec 120 districts en jeu, être sur cette liste est perçu comme une opportunité inestimable pour remporter la victoire lors du scrutin prévu pour le 29 mai. Dans les coulisses, la compétition est féroce. Les prétendants se disputent les investitures de la plateforme présidentielle dans diverses circonscriptions. À Fandriana, Solo Andriamamampisoa et Zavamanitra se battent pour une seule investiture, tandis qu'à Anjozorobe, le député IRD Odon Ndriamanampy et Manda Ravelojaona se lancent dans une course similaire.

Ambitions

Dans le 4ème arrondissement de la capitale, Désiré Rafidimanana, également connu sous le nom de Fidy TMH, voit ses ambitions se concrétiser. Dans l'Amoron'i Mania, Christine Razanamahasoa est également exclue de la liste des candidats de la plateforme présidentielle. Tout comme Brunelle Razafintsiandraofa à Ikongo et les autres députés de l'IRD qui ont déjà tourné le dos à Andry Rajoelina. Notamment, entre autres, les Ahmad Ahmada de Fénérive Est, Jean Jacques Rabenirina de Bekily, Idealson de Ampanihy Ouest, Siteny Randrianasoloniaiko de Tuléar I. Ces élus vont s'ériger en adversaires de la plateforme présidentielle lors des prochaines législatives.

%

Indépendant

Pendant ce temps, dans le camp de l'opposition, les dissensions ne sont pas moins intenses. Emilien Ramboasalama, député actuel du TIM dans le 4ème arrondissement, a été écarté de la liste des candidats de son parti pour les prochaines élections législatives. Cependant, cet ancien officier de l'armée refuse de se retirer facilement et prépare le terrain pour une campagne indépendante. Il a déjà, d'ailleurs, monté les bases du parti contre la décision du bureau politique qui l'a écarté de la liste des candidats. De même, Alain Ratsimbazafy et Gerry Randriambolaina, élus dans les districts d'Atsimondrano et d'Avaradrano, cherchent à revenir sur le devant de la scène malgré leur exclusion de la liste du TIM. Ces dissidences au sein de l'opposition pourraient se traduire par des candidatures indépendantes dans leurs circonscriptions respectives, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à un paysage électoral déjà en pleine effervescence.