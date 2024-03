Madagascar: Natation ESCA - 180 élèves médaillés

Comme chaque année, l'École Sacré-Coeur Antanimena (ESCA) organise une compétition interclasse pour ses élèves. 350 nageurs de la classe de 11e jusqu'au niveau supérieur ont été sur les plots samedi à la piscine à Antanimena, à l'occasion de ce tournoi interne. C'était une occasion pour le club de natation de l'ESCA de détecter des talents qui pourraient constituer son équipe. Les participants ont donné leur maximum devant leurs camarades de classe mais ils ont aussi voulu surprendre leurs parents qui les ont accompagnés. Pendant une demi-journée, la piscine de 25 mètres de l'ESCA a été submergée de cris de victoire et d'encouragement.

L'ambiance a été à son comble et s'est poursuivie par différentes animations. La course individuelle de 25 m de nage libre a été réservée aux classes primaires. Les étudiants, issus des trois filières de l'ESCA, ayant disputé le relais mixte sont tous montés sur le podium, tandis qu'une course relais interclasse a été programmée pour les classes des premier et second cycles. A la fin de la compétition, 180 élèves ont été médaillés et récompensés par les sponsors de cet évènement.

Les élèves de la classe de 5e, de leur part, ont été élus meilleurs supporters. En effet, le cours de natation est obligatoire pour tous les élèves de cet établissement. Ils peuvent apprendre à nager ou se perfectionner en natation pendant une séance de 1 à 2 heures par semaine. « Nous sommes satisfaits vis-à-vis des performances des élèves qui ne cessent d'évoluer chaque année. Comme lors de cette édition, on a enregistré un record de participants. Le but c'est de montrer déjà le chemin pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette discipline. Mais c'est également une occasion pour nous de récompenser les élèves pour leurs efforts et de former l'équipe de l'ESCA pour les prochaines compétitions régionales et nationales », a noté la présidente du club Olivia Rakoto.