Madagascar: LITTÉRATURE - Le conte et la poésie à l'honneur

Hier, l'Havoria Anosy a été le théâtre d'un événement culturel d'une grande richesse organisé à l'occasion de la Journée internationale du conte et de la poésie, par le ministère de la Communication et de la Culture (MCC). Cet événement a témoigné de l'attachement profond des Malgaches, surtout les enfants, à ces formes artistiques, avec des centaines d'élèves s'y réunissant pour écouter des contes et de la poésie. Autrefois, le conte était un pilier de l'éducation, transmis de génération en génération au sein des foyers, où les grands-parents racontaient des histoires éducatives et captivantes à leurs petits-enfants à "amorom-patana".

Aujourd'hui encore, les enfants manifestent un vif intérêt pour ces récits, ce qui pousse à continuer à leur offrir cette tradition. "Nous voulons perpétuer cette tradition en organisant, dès cet après-midi, une séance de conte à la Radio Nationale Malgache, pour promouvoir cette stratégie éducative efficace", souligne Fetra Rakotondrasoava, secrétaire général du MCC.

Diverses activités ont été prévues autour de la présentation de contes et de poésie, dans sept maisons de la culture à travers le pays, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale et à l'Ivokolo, centres culturels visant à renforcer la culture locale. Chaque dimanche, le MCC publiera un conte sur sa page Facebook. Les artistes du conte et de la poésie ont brillé lors de cet événement, avec des prestations remarquées comme celle de Rakemba, narratrice de conte pour enfants, d'Élysée Romuald, contant une histoire Betsimisaraka, ou encore Kanto Fitahiana, présentant ses poésies, parmi d'autres.

Vif intérêt

Les enfants manifestent toujours un intérêt pour les contes, malgré un accès limité à ce type de divertissement à l'école, où il n'existe pas de séances spécifiques dédiées à cette forme narrative. "Lors de nos visites dans plusieurs écoles tout au long de l'année, nous avons constaté que les enfants ont soif d'entendre des contes", explique Fela Razafiarison, présidente de la Compagnie Miangaly Théâtre. "À part les livres scolaires, les livres pour enfants sont les plus vendus ici chez nous. Les enfants lisent des contes et sont passionnés par ces récits", ajoute Lalao Elinah, éditrice et auteure de livres.