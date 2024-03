Gabon: Proposition de Gestion Future pour Assala Energy, Addax Petroleum et la GOC

Son Excellence, Monsieur Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État,

Je m'adresse respectueusement à Votre Excellence pour présenter mes réflexions sur la gestion future d'Assala Energy, Addax Petroleum et de la GOC. Conscient qu'un compatriote éclairé a déjà partagé des idées similaires, je souhaite apporter ma contribution à cette importante discussion.

Avantages et Inconvénients d'une Fusion au Sein de la GOC :

La GOC opère actuellement uniquement le site de Mboumba dans le Canton Océan, au nord de POG, et fait face à des difficultés pour maintenir une production optimale avec seulement 2 puits en service après l'échec de la mise en exploitation du site de la Remboué. Gérer des sites plus vastes et techniquement complexes pourrait poser un défi supplémentaire pour la GOC.

Les avantages potentiels d'une fusion résident dans la consolidation en une seule entité, offrant la possibilité d'éviter les obstacles décisionnels. De plus, cela permettrait au Gabon de disposer d'une grande entreprise pétrolière unifiée.

Avantages et Inconvénients d'une Gestion en Mode Holding :

- Assala Energy et Addax Petroleum préserveraient leur autonomie financière et administrative, dirigées par des administrateurs gabonais expérimentés relevant du conseil d'administration de la Holding.

- La GOC aurait un statut équivalent aux autres entités, gérées par le conseil d'administration de la Holding.

Ce modèle de gestion stimulerait la compétitivité entre les entités tout en maintenant leur indépendance opérationnelle.

Il est primordial de maintenir les effectifs opérationnels des sites pour préserver l'expertise et le savoir-faire Afin d'éviter les petites erreurs lors de la première réquisition des champs de Obangue.

Avec l'acquisition définitive d'Assala et des champs d'Addax, il est impératif que le CTRI examine attentivement la gestion future de ces acquisitions.

Je ne suis pas un ingénieur spécialisé, mais mon expérience en tant qu'ancien responsable du secteur m'incite à contribuer humblement à la prospérité du Gabon, un objectif que nous partageons tous.

Ma réflexion, bien que modeste, vise à enrichir le débat depuis plusieurs mois.

Je soulève une interrogation quant à la baisse de la production à Obangue et Tsiengui, actuellement à 6000 barils contre plus de 25 000 barils qu'elle produisait lorsque j'étais encore employé à Addax. Je suggère que les futurs opérateurs réalisent des opérations de work over pour vérifier toute défaillance possible dans les puits, afin d'éviter toute manipulation susceptible de tromper l'État gabonais et de garantir des discussions justes et bénéfiques pour Addax si seulement si l'État Gabonais acceptait de renouveler le contrat qui les liait.

Je vous remercie pour l'attention portée à ces enjeux cruciaux et je reste à votre disposition pour tout éclaircissement nécessaire.

Je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de ma plus haute considération.