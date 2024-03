Sénégal: Accès aux services d'éducation et de médiation financières - L'Oqsf peaufine son arsenal

Dans son rapport d'activités annuel, l'Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf) est revenu sur ses réalisations dans le but de faciliter l'accès à ses services aux différents usagers.

Au courant de l'année 2023, l'Oqsf indique qu'il a été rendu disponible une version achevée prenant en compte les attentes et les exigences minimales pour le lancement de son nouveau portail web (www.oqsf-sn.com).

Cette nouvelle version du site web, souligne le rapport, a également intégré d'autres outils tels que la plateforme de gestion des complaintes des usagers, le simulateur qui est déjà opérationnel et le comparateur en cours de finalisation.

Le rapport renseigne aussi que ce portail offre la possibilité aux usagers des services financiers (banques, institutions de microfinance, compagnies d'assurances, finance digitale) de consulter toutes les informations pertinentes relatives au cadre d'intervention de l'Oqsf (éducation financière, médiation financière, surveillance de la conduite du marché, études et enquêtes, etc.) à travers divers canaux (internet, tablette, smartphone).

Aussi, dit le rapport, une opération d'optimisation a été effectuée pour assurer un chargement rapide des pages et son développement devra permettre d'obtenir une interface « Responsive Web Design », accessible et conforme aux normes et standards de développement W3C (WAI). Les pages d'erreurs sont personnalisées avec des messages, afin d'ajuster les éventuelles redirections, après sa mise en ligne.

%

L'Oqsf confie également que les exigences en matière de sécurité de la solution proposées sont conformes aux recommandations récentes de sécurisation web, publiées par la communauté Open Web Application Security Project (OWASP).

Les travaux de refonte du site web sont achevés, souligne le rapport qui ajoute que la nouvelle version a été validée par le Conseil d'orientation de l'Oqsf. En termes de perspectives, il est prévu, l'hébergement de la nouvelle version par la Senum SA.

Dans la même perspective de rendre plus performant ses outils, le rapporte confie que la plateforme SATIS OQSF a fait l'objet d'une redéfinition des typologies de classification des plaintes et d'une amélioration de la fonctionnalité de l'interface permettant ainsi un traitement plus efficace et une analyse plus fine des données collectées par l'Oqsf.

L'objectif de l'évaluation de la plateforme est, explique-t-on, d'identifier avec les acteurs de mise en œuvre du Projet, notamment les institutions financières, les consuméristes et les clients, les pistes d'amélioration à apporter dans le cadre de la gestion des réclamations au niveau de la médiation.

Au titre des principales pistes d'amélioration, le document rapporte qu'il y a lieu d'assurer la pérennité à travers, entre autres, la mise à disposition des moyens de fonctionnement et l'organisation des sessions de renforcements de capacités.

Parmi les principales pistes d'amélioration, le rapport souligne également l'importance de renforcer les actions de sensibilisation/information pour une meilleure appropriation de la plateforme ; et d'encourager davantage l'approche participative à travers, entre autres l'organisation de rencontres d'échanges avec les requérants pour avoir leur retour sur le fonctionnement/perception du système.